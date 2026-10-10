Mexicano es condenado a más de 12 años de prisión en EU por tráfico de metanfetamina

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la sentencia contra un ciudadano mexicano que fue hallado culpable de delitos relacionados con narcotráfico, posesión ilegal de municiones y reingreso ilegal al país tras haber sido deportado en dos ocasiones.

La dependencia identificó al sentenciado como Juan José Guerra Rentería, de 46 años, quien recibió una condena total de 12 años y cinco meses de prisión dictada por una corte federal.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Guerra Rentería había sido expulsado de Estados Unidos en 2006 y nuevamente en 2020.

Sin embargo, la investigación determinó que regresó posteriormente al país de forma voluntaria y sin la autorización requerida por las autoridades migratorias federales.

El Departamento de Justicia señaló que el acusado reingresó a territorio estadounidense sin contar con el consentimiento del fiscal general ni del Departamento de Seguridad Nacional.

Los hechos que derivaron en la condena ocurrieron el 14 de octubre de 2025, cuando agentes de seguridad detuvieron el vehículo que conducía en el condado de Orange, California.

Durante la inspección, las autoridades localizaron más de 211 gramos de metanfetamina, además de 56 cartuchos de munición calibre .45.

La fiscalía sostuvo que la droga estaba destinada a su distribución, por lo que se le imputó el delito de posesión con intención de traficar narcóticos.

Según el Departamento de Justicia, Guerra Rentería contaba con múltiples condenas previas por delitos graves.

Debido a esos antecedentes, la legislación federal le prohibía poseer municiones o cualquier tipo de armamento.

Por ello, además de los cargos por narcotráfico y reingreso ilegal, fue procesado por posesión de municiones por parte de una persona previamente condenada por delitos graves.

La jueza federal Mónica Ramírez Almadani impuso una sentencia de 120 meses de prisión por los delitos relacionados con narcotráfico y posesión ilegal de municiones.

Adicionalmente, fue condenado a 29 meses por el cargo de reingreso ilegal a Estados Unidos.

Las autoridades precisaron que ambas penas se cumplirán de manera simultánea, por lo que el tiempo total de encarcelamiento será de 12 años y cinco meses.