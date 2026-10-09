Trump dice que el Premio Nobel de la Paz cayó en descrédito por "un puñado de ideólogos radicales"

Donald Trump dijo el viernes que nunca había oído hablar de la ganadora del Premio Nobel de la Paz y que el galardón debió obtenerlo él como presidente de Estados Unidos.

La exjueza sudafricana y defensora de los derechos humanos Navi Pillay ganó el prestigioso galardón este viernes, en reconocimiento por sus esfuerzos a favor del derecho internacional.

"El Premio Nobel de la Paz ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y verdaderos enemigos de la civilización", afirmó Trump en un mitin en Siracusa, Nueva York.

Nunca había oído hablar de esta persona en particular, pero felicidades de todas formas", agregó el republicano y apuntó que la elección de Pillay dejaba "una mancha indeleble en Noruega". Quién es Navi Pillay, la ganadora ignorada

El Comité Noruego del Nobel anunció el galardón el viernes en Oslo, en la edición 125 del premio, según Al Jazeera. El comité recibió 287 nominaciones, entre ellas las de la Estación Espacial Internacional y las de dos de las principales cortes internacionales.

Pillay, de 85 años, abrió en 1967 el primer despacho jurídico dirigido por una mujer en la entonces provincia de Natal, defendió a Nelson Mandela y a otros activistas contra el apartheid y fue la primera mujer de color en la Alta Corte de Sudáfrica.

Más tarde integró el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal Internacional, y fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. El comité destacó que su labor en el tribunal de Ruanda contribuyó a establecer que la violación y la violencia sexual pueden constituir crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, advirtió que el sistema de derecho internacional soporta una fuerte presión y que sus instituciones están bajo ataque.

"Es una necesidad absoluta", señaló el comité sobre la importancia del derecho internacional para la paz y la seguridad.

Pillay también presidió la comisión de investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, que concluyó el año pasado que Israel fue responsable de genocidio en Gaza. La cancillería israelí calificó el premio de "grotesca instrumentalización", según Al Jazeera. El Nobel que Trump lleva años buscando

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump no ha ocultado su deseo de ganar el Nobel de la Paz.

Pero su guerra contra Irán, sus ambiciones de expansión territorial como en Groenlandia, su línea dura con los migrantes y sus ataques al multilateralismo lo descalificaron, según expertos en Oslo que hablaron antes de que se anunciara a Pillay como laureada.

Tras el anuncio, Trump compartió en Truth Social un mensaje en el que afirmó que el comité había menospreciado el premio, según Al Jazeera. La Casa Blanca anunció ese mismo día nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional, institución en la que Pillay fue jueza.

El premio incluye una medalla de oro, un diploma y 1.2 millones de dólares (12 millones de coronas suecas). Se entregará el 10 de diciembre en Oslo.

"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó este viernes Pillay tras recibir el reconocimiento.

La galardonada el año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado, regaló su medalla al mandatario estadunidense.