Al menos seis muertos y más de 100 desaparecidos tras volcar un ferri en Indonesia

Al menos seis personas murieron y otras 130 permanecían desaparecidas este domingo luego de que el ferri Virgo Transport 8 volcara mientras navegaba entre las islas de Java y Borneo, en Indonesia, informaron las autoridades de búsqueda y rescate.

La embarcación transportaba 243 pasajeros y tripulantes y había partido el sábado desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, con destino a Banjarmasin. Durante la mañana del domingo, la compañía propietaria perdió contacto con el ferri después de que este enfrentara condiciones meteorológicas adversas.

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) informó en su última actualización que seis personas habían fallecido, mientras que 130 continuaban desaparecidas. En el operativo habían sido rescatadas inicialmente 107 personas.

El accidente ocurrió en aguas del mar de Java, aproximadamente 15 kilómetros del puerto de Banjarmasin, destino final de la embarcación. El ferri transportaba tanto pasajeros como carga cuando se produjo el incidente.

Las autoridades movilizaron desde las primeras horas del domingo a efectivos de la marina, la policía y personal de la empresa responsable del ferri para localizar a los pasajeros y tripulantes.

Considerando el número relativamente grande de pasajeros y tripulantes a bordo, estamos optimizando la coordinación con todos los elementos relevantes para acelerar el proceso de búsqueda”, señaló la agencia de rescate indonesia.

Familiares de los pasajeros afectados solicitan información en medio de las operaciones de rescate en curso en el ferry Virgo Transport 8. AFP

Continúa la búsqueda de pasajeros desaparecidos

El jefe local de búsqueda y rescate, I Putu Sudayana, informó que los equipos habían logrado localizar a 103 pasajeros durante las labores desplegadas en la zona del accidente.

Hemos realizado tareas de búsqueda de víctimas hasta donde ha sido posible (...) Podemos informar que el número de pasajeros rescatados es de 103 personas”, afirmó Sudayana.

Posteriormente, el funcionario precisó que una de las personas localizadas había fallecido. Los sobrevivientes fueron trasladados hasta el puerto de Banjarmasin, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando para encontrar a quienes permanecían desaparecidos.

La magnitud del operativo responde al elevado número de personas que viajaban a bordo. Sudayana destacó que las autoridades están coordinando las labores con los distintos organismos involucrados para acelerar la búsqueda y garantizar la seguridad de pasajeros y tripulantes.