Memorando de entendimiento entre Irán y EU es un “texto vago”, según documento filtrado a CNN

El memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos planean formalizar el viernes en Suiza contiene 14 puntos redactados con un lenguaje “genérico” y “vago”, según reveló la cadena CNN, que tuvo acceso al borrador. Entre los aspectos más relevantes se incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y la concesión de exenciones a las sanciones impuestas a Teherán.

Irán reitera en el documento su compromiso de que “nunca fabricará armas nucleares”, aunque el texto no ofrece detalles sobre las reservas de uranio enriquecido que posee. Este compromiso recuerda al expresado en el anterior acuerdo nuclear, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), firmado durante la presidencia de Barack Obama y suspendido por Donald Trump en 2018.

El acuerdo preliminar, firmado de manera virtual el pasado domingo, sugiere que Teherán podría acceder a fondos por valor de 300 mil millones de dólares si cumple con los compromisos relativos a su programa nuclear en futuras negociaciones.

CNN señala que este acceso estaría condicionado y vinculado a la evolución de las conversaciones, que se extenderían durante 60 días para intentar consolidar una paz duradera en Medio Oriente.

Trump niega inversión y advierte a Irán

Desde Évian, Francia, donde participa en la cumbre del G7, Donald Trump negó que el documento incluya un fondo de inversión de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán o el levantamiento inmediato de sanciones.

El mandatario advirtió que el texto “no es definitivo” y que podría decidir en cualquier momento que “no le gusta”. Además, lanzó una advertencia directa: si Teherán “no se comporta”, Estados Unidos volverá a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

Trump insinuó que presentará él mismo el texto en rueda de prensa antes de la firma oficial del viernes y lo leerá “palabra por palabra” para evitar malinterpretaciones.

El anuncio del acuerdo preliminar coincidió con el cumpleaños de Trump, el pasado 14 de junio, cuando el presidente estadounidense informó sobre el pacto con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

La Casa Blanca aún no ha confirmado quién asistirá a la firma oficial del acuerdo, prevista para el viernes en el complejo turístico de Bürgenstock, una exclusiva localidad de montaña en el centro de Suiza.