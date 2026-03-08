Más de 600 mexicanos evacuados por el conflicto en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que hasta el momento han sido evacuadas 629 personas mexicanas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría ha salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto.

Cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación de un mayor número de vuelos”, explicó.

Algunos aeropuertos aún operan de forma intermitente, por lo que la SRE recomienda a aquellos connacionales que cuenten con alguna reservación, consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes.

La Cancillería mexicana informó que “dadas las condiciones que prevalecen en Irán”, la embajada estará operando a partir del lunes desde Azerbaiyán.

“Dadas las condiciones que prevalecen en Irán, nuestra embajada estará operando a partir del lunes desde Azerbaiyán, con el apoyo de nuestra representación en Bakú. El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas”, informó la SRE.

El resto de las embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana.

No hay reportes de mexicanos lesionado por el conflicto en Medio Oriente

Cabe destacar que la SRE también dio a conocer que, por el momento, no hay indicios de que algún mexicano esté lesionado por el conflicto que mantienen en la región Estados Unidos, Israel e Irán.

Hasta ahora, no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física. Se reitera la recomendación de no viajar a la región”.

Además, la Secretaría enfatizó la disponibilidad de los números telefónicos en sus sedes consulares delo países cerca del conflicto para que los connacionales que lo requieran soliciten ayuda. Los números son:

Embajada en Irán / +989121224463

Embajada en Israel / + 054-316-6717

Embajada en Jordania / + 0778 00 0494

Embajada en Qatar / +3363 4450

Embajada en Arabia Saudita / +966557539374

Embajada en Kuwait / +965 9401 6333

Embajada en EAU / +504 54 0273

Embajada en Líbano / 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina / +972 54 447 0095

*mcam