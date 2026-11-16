Martine Moïse busca la Presidencia de Haití en medio de crisis política y violencia

La candidatura de Martine Moïse abre un nuevo capítulo en la crisis política de Haití, donde el asesinato de su esposo, el entonces presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, profundizó la inestabilidad institucional y dejó al país bajo la influencia creciente de organizaciones criminales.

La exprimera dama sobrevivió al ataque armado contra la residencia presidencial, ocurrido el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe, en el que un grupo de hombres armados asesinó al mandatario. Ella sufrió heridas de bala y recibió atención médica en Estados Unidos.

Su trayectoria también quedó vinculada a las investigaciones del magnicidio. En 2024, autoridades judiciales haitianas la señalaron por presunta complicidad y asociación criminal en el asesinato de su esposo, acusaciones que rechazó. La imputación fue posteriormente anulada.

La ex primera dama de Haití, Martine Moise, junto al ataúd de su esposo asesinado, el ex presidente Jovenel Moise, acompañada de sus hijos en Cap-Haitien, Haití, el viernes 23 de julio de 2021.

Además, Martine Moïse participó como testigo en un proceso judicial en Estados Unidos contra personas acusadas de intervenir en la conspiración para asesinar al presidente haitiano.

Su registro forma parte de una contienda que reúne a 33 aspirantes presidenciales, entre ellos antiguos funcionarios y figuras políticas que buscan encabezar la transición hacia un gobierno electo. El Consejo Electoral Provisional deberá revisar las solicitudes antes de publicar la lista definitiva de candidatos.

Haití tiene previsto celebrar la primera vuelta presidencial el 18 de julio de 2027 y una eventual segunda ronda el 4 de octubre. El país no realiza elecciones generales desde 2016, mientras sucesivos gobiernos han aplazado los comicios por la inseguridad y la falta de condiciones para organizar una votación nacional.

El presidente de Haití, Jovenel Moïse.

La violencia de las pandillas representa uno de los principales obstáculos. Estos grupos controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras regiones, situación que ha provocado desplazamientos masivos, homicidios y una crisis humanitaria.

El proceso electoral busca restablecer las instituciones democráticas después de años de gobiernos provisionales y de la administración del Consejo Presidencial de Transición. Sin embargo, la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los votantes y el desarrollo de las campañas permanece como uno de los principales desafíos.