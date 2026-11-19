El sistema portátil de mando nuclear que acompaña al presidente de Rusia, Vladímir Putin, volvió a captar la atención pública durante su visita oficial a China, luego de que fuera mostrado brevemente en imágenes difundidas por la televisión estatal rusa desde la ciudad de Shenzhen.

El dispositivo, conocido en Rusia como chemodanchik y oficialmente denominado Cheget, forma parte del sistema de control estratégico utilizado por las autoridades rusas para las comunicaciones relacionadas con las fuerzas nucleares del país.

La atención sobre el maletín surgió durante una conversación captada por las cámaras entre el periodista y diputado ruso Yevgueni Popov y un diplomático ruso.

Durante el intercambio, Popov preguntó directamente si el dispositivo visible era el denominado maletín nuclear, recibiendo una respuesta afirmativa. Tras insistir para confirmar su identificación, el funcionario volvió a ratificar que se trataba del sistema utilizado por el Kremlin.

La presencia del Cheget coincidió con una agenda diplomática de alto perfil para Vladímir Putin, quien tenía previsto reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Uno de los asuntos que concentraba la atención internacional era el futuro de los acuerdos de control de armamento nuclear, especialmente después del vencimiento del tratado START III, considerado durante años el principal marco bilateral de limitación de armas estratégicas entre Moscú y Washington.

La aparición pública del maletín no fue el único elemento relacionado con el poder militar ruso durante la gira asiática.

Según reportes de medios rusos, en un aeródromo ubicado en Vietnam se encontraban desplegados bombarderos estratégicos Tu-95, aeronaves que forman parte de la tríada nuclear rusa junto con los submarinos de propulsión nuclear y los misiles balísticos intercontinentales.

¿Qué es el Cheget?

El llamado maletín nuclear ruso es un sistema portátil de comunicaciones cifradas que acompaña permanentemente al jefe del Estado ruso.

Aunque popularmente suele asociarse con la capacidad de lanzar un ataque nuclear, especialistas señalan que el dispositivo no activa armas de forma directa. Su función es formar parte de la cadena de mando y autorización necesaria para cualquier decisión relacionada con el arsenal estratégico ruso.

El sistema está conectado a las redes de comunicaciones militares del país y permite intercambiar información con mandos estratégicos en situaciones de máxima emergencia.

Existen tres maletines dentro del sistema

De acuerdo con información difundida por autoridades y expertos militares rusos a lo largo de los años, el sistema cuenta con tres unidades principales.

Una acompaña al presidente de Rusia, otra se encuentra en poder del ministro de Defensa y una tercera permanece bajo control del jefe del Estado Mayor General.

La última vez que el Cheget había sido observado públicamente fue durante una visita de Vladímir Putin a Pekín en 2023, según medios rusos.