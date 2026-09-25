Lula prohíbe las apuestas en línea a nueve días de las elecciones en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prohibió este viernes las apuestas deportivas en línea en el país, a nueve días de las elecciones en las que busca otro mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, con quien está muy igualado en las encuestas.

Las apuestas, conocidas como "bets", son vistas por el gobierno como una de las fuentes del endeudamiento récord de las familias brasileñas. Una mayoría de los electores las rechaza, y el propio Lula las ha calificado de "enfermedad".

Durigan anuncia la medida; clubes de fútbol protestan

"A partir de hoy, no se puede colocar más dinero en los sitios de apuestas en el país", afirmó el ministro de Hacienda, Dario Durigan, en un acto en Sao Paulo junto al presidente Lula al anunciar la prohibición.

"Nos enfrentamos a un problema de salud pública relacionado con las apuestas en línea. Es un problema grave", agregó Durigan durante el anuncio.

Varios clubes de fútbol, incluido el vigente campeón Flamengo, expresaron su rechazo a la medida, al alegar que los patrocinios de las "bets" son vitales para sus finanzas. En el país, 13 de los 20 clubes de primera división tienen a una casa de apuestas como patrocinador principal.

El decreto entra en vigor de inmediato, pero debe ser aprobado por el Congreso en un plazo de 120 días para convertirse en ley definitiva. La medida llega menos de dos años después de que el propio gobierno de Lula estableciera, en 2023, el marco legal que permitió el funcionamiento del sector.

Bolsonaro califica la medida de "populista e hipócrita"

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, calificó la prohibición de "populista, hipócrita y con motivaciones políticas" durante un mitin de campaña en Río de Janeiro.

Ocho de cada diez familias brasileñas afrontan algún tipo de deuda, según datos de la Confederación Nacional del Comercio publicados en agosto. Las apuestas absorbieron unos 13 mil millones de dólares de las rentas familiares en 2025, según un estudio conjunto de estados brasileños.

Las estrellas Neymar y Vinícius Júnior son de los rostros más representativos en la publicidad del sector. Tres de cada cuatro brasileños apoyan la prohibición de las apuestas, según una encuesta de Atlas/Bloomberg divulgada el miércoles.

La asociación que representa a los operadores con licencia advirtió el jueves que la prohibición podría empujar a los apostadores hacia plataformas ilegales, fuera del alcance de la regulación estatal.

El mandatario está muy igualado para la primera vuelta electoral del 4 de octubre con Bolsonaro, en un contexto marcado por la creciente preocupación del gobierno por el aumento del gasto en juegos de azar, que ha mermado los presupuestos familiares del país.