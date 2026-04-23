Liberan a familia de migrantes egipcios, detenida durante 10 meses por crímenes del padre

Una familia migrante egipcia, integrada por una madre y cinco hijos, detenida durante 10 meses por el delito grave y violento cometido por el padre de familia en Estados Unidos, ha sido liberada por orden de un juez, informó el abogado de la familia, Eric Lee.

La decisión de Fred Biery, juez federal en Texas, ratificó la recomendación emitida el lunes por otra magistrada, quien abogó por la liberación de Hayam El Gamal y sus hijos, de entre 5 y 18 años, recluidos en un centro de detención para migrantes en Dilley, en el sur del estado fronterizo.

La familia entera había sido detenida en 2025 en Colorado, después de que el ahora exesposo de la señora, Mohamed Sabry Soliman, fue acusado de atacar con cócteles molotov una manifestación pro-Israel.

Sin embargo, la familia ha negado en repetidas ocasiones que hayan tenido conocimiento de los planes de Soliman. El juez también rechazó las objeciones presentadas por la administración sobre el supuesto peligro o riesgo de fuga que representaba la familia.

Testimonios de migrantes detenidos en Dilley a diversas ONG han revelado la precariedad alimenticia y de atención en salud que se vive dentro del centro de detención, hechos que las autoridades niegan. El abogado Lee reportó el 14 de abril que Hayam El Gamal tuvo una emergencia médica por un bulto doloroso en su pecho que sigue sin ser atendido de forma diligente.

Este jueves el juez ordenó que la liberación de El Gamal y su hija adulta, Habiba Soliman, estuviera condicionada al uso de un brazalete de monitoreo electrónico, a pesar de que no existen acusaciones de violencia contra ninguna de las dos y que el mismo juez estimó que no existía un riesgo de fuga.