Liberan a Daniel Tirado Pantoja, testigo del tiroteo donde mexicano murió a manos de ICE

El juez federal de distrito Alfred H. Bennett dictaminó que Daniel Tirado Pantoja, uno de los pasajeros de la camioneta en la que viajaba Lorenzo Salgado Araujo cuando fue abatido por agentes de ICE el pasado 7 de julio en Houston, Texas, debía ser puesto en libertad. El magistrado estableció que Tirado Pantoja no tiene antecedentes penales, no representa riesgo de fuga ni supone un peligro para la comunidad.

La resolución obligaba al Gobierno a liberarlo en un plazo máximo de 48 horas, con aviso previo de tres horas sobre la hora y el lugar de su salida. Además, las autoridades federales no podrán volver a detenerlo sin demostrar ante un juez de inmigración que representa un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga.

Su abogada, Kerry Doyle, confirmó a Noticias Telemundo que “lo liberaron esta mañana. Y, afortunadamente, ya está de vuelta con su familia y sus seres queridos”. Está previsto que reciba atención médica.

Continúan investigaciones en el caso de Lorenzo Salgado Araujo

El 7 de julio, agentes de ICE dispararon contra el conductor Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos sin estatus legal y que dirigía una empresa de construcción de viviendas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Salgado había “convertido su vehículo en un arma” y que el agente disparó en defensa propia.

Sin embargo, los pasajeros sobrevivientes, entre ellos Tirado Pantoja, su hermano Víctor Salgado Araujo y José Trinidad Rojas Pliego, contradijeron esa versión. Aseguraron que los vehículos de ICE golpearon la camioneta por detrás y por un costado antes de que un agente disparara e hiriera a Salgado en el abdomen.

El mes pasado, otro juez ordenó la liberación de José Trinidad Rojas Pliego, aunque el Gobierno intentó presionar a los tres hombres para que aceptaran la autodeportación. de los tres, únicamente Víctor Salgado Araujo permanece bajo custodia en un centro de detención de Conroe, Texas.

Un fiscal federal de Texas declaró que los oficiales de ICE tenían como objetivo a dos hombres guatemaltecos que podrían ser objeto de deportación y que conducían una camioneta similar a la de Salgado Araujo, lo que abre dudas sobre la identificación y el operativo.

Las investigaciones confirmaron que no se encontraron pruebas de drogas en la camioneta de Salgado Araujo, lo que contradice versiones iniciales que buscaban justificar la intervención.