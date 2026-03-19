Israel elimina a Muhammad Abu Shahla, cerebro de inteligencia de Hamás

Según reportes de Reuters, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en coordinación con el Shin Bet ejecutaron este miércoles una operación de precisión en la que fue abatido Muhammad Abu Shahla, comandante de inteligencia militar de la Brigada Khan Yunis de Hamás.

Abu Shahla era considerado una pieza clave en la planificación de la masacre del 7 de octubre de 2023 y trabajaba activamente en la reconstrucción de las capacidades operativas del grupo. La operación se enmarca en la estrategia israelí de neutralizar mandos de alto nivel de Hamás para debilitar su estructura militar.

Advertencia de Irán sobre represalias

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, advirtió que la respuesta de su país al ataque de Israel contra infraestructura energética utilizó solo “una fracción” de su capacidad.

En un mensaje publicado en la red social X, señaló: “La única razón por la que nos contuvimos fue por respeto a la desescalada solicitada. No habrá contención si vuelven a atacar nuestras infraestructuras”. La declaración refleja la disposición de Teherán a intensificar sus represalias en caso de nuevos ataques, en un momento en que la tensión regional se encuentra en aumento.

Impacto en el suministro energético mundial

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, condenó los ataques de Irán contra el principal centro gasístico del país, ubicado en Ras Laffan. En rueda de prensa, afirmó que el ataque tiene “importantes repercusiones para el suministro energético mundial”, tras los graves daños sufridos en la instalación.

El centro de Ras Laffan es uno de los pilares de la producción y exportación de gas natural licuado de Qatar, considerado estratégico para el mercado global.

Detenciones en Irán

Los servicios de seguridad iraníes informaron la detención de 138 personas en varias provincias, acusadas de planear acciones violentas, mantener lazos con Estados Unidos e Israel o tener contactos con medios considerados “hostiles”.

Estas detenciones se suman a una oleada de arrestos recientes en el país, en el marco de la intensificación del conflicto y de las medidas internas de control adoptadas por Teherán.

Con información de Reuters y AFP.