Estados Unidos pedirá 200 mil millones adicionales para financiar la guerra contra Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono solicitará al Congreso un paquete de 200 mil millones de dólares adicionales para continuar la guerra que su país libra junto a Israel contra Irán.

La petición se suma a los recursos ya aprobados en semanas anteriores y refleja la magnitud de la operación militar iniciada hace tres semanas, en la que Washington ha desplegado fuerzas aéreas, navales y terrestres en coordinación con Israel.

La guerra contra Irán ha implicado un gasto creciente en defensa, especialmente en sistemas de interceptores de misiles, operaciones aéreas de largo alcance y apoyo logístico en Medio Oriente. El Pentágono considera que los fondos adicionales son necesarios para sostener la ofensiva y garantizar la capacidad de respuesta frente a los ataques iraníes y de sus aliados regionales.

De acuerdo con reportes oficiales presentados al Congreso, el costo inicial ascendió a 11 mil 300 millones de dólares en seis días, una cifra que refleja la magnitud de las operaciones militares desplegadas en Medio Oriente. El Pentágono advirtió que el conflicto podría requerir hasta 50 mil millones de dólares adicionales, lo que abre un debate sobre la sostenibilidad financiera y política de esta guerra.

Los 11 mil 300 millones de dólares reportados corresponden a gastos directos de operaciones militares, incluyendo ataques a objetivos estratégicos, despliegue de tropas, logística aérea y marítima, así como el uso de armamento de alta precisión. Este monto no contempla los costos de preparación previa ni los compromisos de largo plazo, lo que significa que el gasto real podría ser aún mayor.

El Pentágono ha señalado que, de mantenerse el ritmo actual de operaciones, el conflicto podría superar rápidamente los presupuestos de guerras anteriores en la región. La solicitud de 50 mil millones de dólares adicionales al Congreso busca garantizar recursos para sostener la ofensiva en los próximos meses, aunque la cifra podría incrementarse si la guerra se prolonga.

Debate en el Congreso de Estados Unidos

Legisladores demócratas y republicanos cuestionaron la viabilidad de destinar tal cantidad de recursos en tan poco tiempo, especialmente en un contexto de presiones presupuestarias internas. Algunos congresistas advirtieron que el gasto militar podría afectar programas sociales y económicos, mientras que otros defendieron la necesidad de invertir para garantizar la seguridad nacional frente a Irán.

El tema también abrió discusiones sobre la transparencia en el manejo de los recursos. Varios senadores exigieron informes detallados sobre el destino de los fondos y sobre las proyecciones financieras de la guerra, argumentando que el Congreso debe tener un control más estricto sobre el presupuesto militar.

Impacto económico y energético

El precio del petróleo se disparó tras los primeros ataques, generando presiones inflacionarias en distintos países. Estados Unidos, pese a ser un productor importante de energía, enfrenta el impacto de la volatilidad en los mercados globales, lo que podría afectar a consumidores y empresas.

Analistas señalan que el costo económico de la guerra no se limita al presupuesto militar. También incluye los efectos en la economía mundial, el encarecimiento de materias primas y la incertidumbre en los mercados financieros. En este sentido, los 11 mil 300 millones de dólares iniciales son solo una parte visible de un gasto mucho más amplio y complejo.

Comparaciones históricas

El costo de la guerra contra Irán ha sido comparado con conflictos anteriores en Medio Oriente. La invasión a Irak en 2003, por ejemplo, tuvo un gasto inicial menor, pero se convirtió en una de las operaciones más costosas de la historia militar estadounidense, con un presupuesto que superó los 800 mil millones de dólares a lo largo de los años. En Afganistán, el gasto acumulado también rebasó los 700 mil millones.

La diferencia es que la guerra contra Irán ha mostrado un ritmo de gasto mucho más acelerado, con más de 11 mil millones en menos de una semana, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad financiera si el conflicto se prolonga.

Consecuencias políticas y sociales

En Estados Unidos, la administración Trump ha defendido la ofensiva como una medida necesaria para garantizar la seguridad nacional y frenar el avance de Irán en la región. Sin embargo, la oposición ha cuestionado la estrategia y ha advertido que el gasto podría convertirse en un lastre para la economía y en un factor de desgaste político.

En el plano internacional, la guerra ha generado tensiones con aliados europeos, que han pedido moderación y han expresado preocupación por el impacto económico global. La comunidad internacional observa con cautela el desarrollo del conflicto, consciente de que el costo financiero es solo una parte del problema, mientras que el costo humano y social podría ser aún mayor.

Con información de AFP y Reuters.