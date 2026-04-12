"Le daremos una lección aún mayor", advierte Irán a EU si los ponen a prueba otra vez

El presidente del Parlamento iraní y miembro de la delegación negociadora de Irán en Pakistán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió hoy a Estados Unidos de que las amenazas "no funcionan" con Irán y de que si Estados Unidos pone de nuevo a prueba a Irán, les darán "una lección aún mayor".

Si los estadunidenses ponen de nuevo a prueba nuestra determinación, les vamos a dar una lección aún mayor", afirmó Qalibaf en un mensaje recogido por la televisión pública iraní, IRIB.

El responsable iraní subrayó que "no nos someteremos ante ninguna amenaza". "Las amenazas no tienen ningún efecto sobre la nación iraní. Hemos demostrado que no es un lema. El mundo lo ha visto con sus propios ojos", ha argumentado.

Sin embargo, Qalibaf subrayó que existe "una salida" para Estados Unidos que pasa por "ganarse la confianza del pueblo iraní". "Estáis en deuda con la nación iraní y aún tenéis mucho que enmendar", ha apuntado.

Si eliges la guerra, lucharemos. Si vienes con lógica, responderemos con lógica", recalcó Qalibaf, que considera que Washington "terminó en un estado de desesperación".

"El pueblo iraní lo ha demostrado en la práctica en más de 47 años de revolución, en escenarios militares, con las sanciones económicas, con presión política y más", ha remachado.

Con información de Europa Press

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