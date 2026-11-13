EU designa como terroristas a tres grupos criminales de Guatemala ligados a cárteles mexicanos

El gobierno de Donald Trump incorporó a Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza, organizaciones criminales de Guatemala, a su lista de grupos terroristas, al señalar que mantienen relaciones con cárteles mexicanos y colaboran en el traslado de drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Los Huistas y Los Mendoza proporcionan apoyo material a organizaciones del narcotráfico en México, mientras que Los Lorenzanas son considerados uno de los principales clanes dedicados al tráfico de drogas en Guatemala.

El Departamento de Estado designó a Los Lorenzanas como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT). Ambas clasificaciones quedaron registradas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.

Por su parte, el Departamento del Tesoro incorporó a Los Huistas y Los Mendoza a la categoría de grupos terroristas globales especialmente designados, debido al respaldo que presuntamente brindan a cárteles mexicanos.

Los vínculos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Entre las conexiones identificadas por la OFAC se encuentra la relación de Los Huistas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el caso de Los Mendoza, las autoridades estadounidenses señalan que mantienen vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Los Huistas ya aparecían en los registros de sanciones de Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico. Los Mendoza, en cambio, fueron incorporados este viernes tanto en esa categoría como en la correspondiente a organizaciones terroristas.

En cuanto a Los Lorenzanas, el Departamento de Estado los describe como uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala y les atribuye diversos actos violentos contra civiles, funcionarios del Gobierno y fuerzas militares de ese país.

La clasificación como SDGT implica el bloqueo de los bienes y activos que las organizaciones tengan bajo jurisdicción estadounidense. También prohíbe, salvo determinadas excepciones, que ciudadanos y entidades de Estados Unidos realicen transacciones con los grupos incluidos en la lista.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó las designaciones a través de sus redes sociales y sostuvo que las tres agrupaciones guatemaltecas tienen vínculos estrechos con organizaciones criminales mexicanas.

Según Rubio, estos grupos participan en el transporte y la exportación de drogas ilegales, actividades que les permiten financiar operaciones delictivas.

La Administración Trump está designando como terroristas a Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza. Estos tres grupos guatemaltecos tienen estrechos vínculos con los cárteles mexicanos y ayudan a transportar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad delictiva"

El funcionario aseguró que, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos mantendrá sus acciones contra los grupos que considera narcoterroristas y sus aliados políticos, a quienes responsabiliza de introducir drogas mortales en territorio estadounidense.