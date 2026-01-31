Kilométricas filas en frontera Colombia-Ecuador por nuevos aranceles

Ipiales, Colombia.

Cientos de camioneros formaron el viernes kilométricas filas de varias horas para cruzar la frontera entre Colombia y Ecuador, en medio de la incertidumbre, a menos de dos días de la entrada en vigor de aranceles de 30% al comercio binacional.

Tensiones comerciales y medidas cruzadas

Ambos países se castigaron mutuamente con tarifas de 30% a decenas de productos, que entrarán en vigor el domingo, luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusara a Colombia de no hacer lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Los transportistas que el viernes intentaban entrar a Ecuador con mercancías colombianas hicieron largas filas desde la ciudad de Ipiales, en el sur de Colombia.

Sienten “incertidumbre porque no se sabe lo que va a suceder”, dijo a la AFP Álvaro Jaramillo, un camionero colombiano con 18 años en el oficio.

Jaramillo llegó a este punto de la carretera Panamericana cerca del mediodía y hasta las 19:00 horas locales (00:00 GMT) no había logrado arribar al puesto de aduanas.

Vista aérea de camiones de carga que forman largas filas en la carretera de acceso al cruce fronterizo entre Colombia y Ecuador, en Ipiales, antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles bilaterales del 30%. AFP / Reicarmyr Cañizares

El comercio entre ambos países es de “vital importancia” para su economía familiar y “la de todos los transportadores” en la zona, señaló. Confió en que la situación se resuelva mediante el diálogo y se pueda volver a trabajar “mutuamente entre Colombia y Ecuador”.

Escalada del conflicto y señales diplomáticas

Lejos de desescalar, la disputa se intensificó. Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% el gravamen para transportar crudo colombiano por su oleoducto.

La cancillería ecuatoriana aseguró que “existe un diálogo” entre ambas naciones, pero la titular de la diplomacia de ese país, Gabriela Sommerfeld, dijo el viernes que “todavía no existe acuerdo” sobre los aranceles.

Imágenes aéreas captadas por la AFP mostraron cientos de tráileres esperando cruzar el puente internacional de Rumichaca, que divide a ambos países.

“El flujo creció exageradamente esta semana”, dijo el camionero Alexander Revelo: hasta cuatro veces más que el promedio, según sus cálculos.

Seguridad fronteriza y contexto regional

Colombia y Ecuador comparten una frontera de unos 600 kilómetros, donde operan guerrillas colombianas y narcotraficantes.

Ecuador tiene la tasa de homicidios más alta de América Latina, con un récord de 52 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. La mayor parte pasa por Ecuador antes de ser transportada por mar, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

El presidente Noboa defiende las tarifas como una compensación por el dinero invertido en seguridad fronteriza. El mandatario colombiano, Gustavo Petro, apuesta por un consenso mediante el diálogo y rechaza las acusaciones de su homólogo sobre una supuesta falta de cooperación.

Impacto económico inmediato

El intercambio comercial entre Colombia y Ecuador superó los 3 mil millones de dólares anuales en los últimos años, según cifras oficiales de ambos gobiernos, con un flujo diario promedio de entre mil 200 y mil 500 camiones por el paso de Rumichaca, el principal corredor terrestre binacional.

De acuerdo con autoridades aduaneras, cerca de 70% del comercio terrestre se concentra en este cruce, por donde circulan:

Alimentos Insumos industriales Combustibles Bienes de consumo

En materia de seguridad, Ecuador declaró en 2024 un “conflicto armado interno” contra organizaciones criminales, tras un fuerte incremento de homicidios vinculados al narcotráfico y al control de rutas logísticas. Organismos regionales han señalado que la frontera colombo-ecuatoriana es uno de los principales puntos de tránsito de cocaína producida en el suroccidente colombiano.

Asimismo, datos energéticos indican que Colombia llegó a suministrar hasta 400 megavatios de electricidad a Ecuador en periodos de alta demanda, mientras que el oleoducto ecuatoriano es una de las principales vías de exportación del crudo colombiano hacia el Pacífico, lo que explica el impacto económico inmediato de las medidas anunciadas por ambos países.

«pev»