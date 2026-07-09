Policía retirado abate a ladrón durante un intento de robo en el barrio de Avellaneda 

Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a uno de los dos presuntos delincuentes que, según la investigación preliminar, intentaron asaltarlo mientras llegaba a su vivienda junto con su esposa en la localidad de Gerli, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. El segundo sospechoso logró huir en motocicleta y continúa siendo buscado por las autoridades.

El episodio ocurrió ayer miércoles 8 de julio de 2026, alrededor de las 12:18 horas, sobre la calle Casacuberta. Una cámara de seguridad instalada en un domicilio cercano registró parte de la secuencia del intento de robo, el forcejeo entre las víctimas y los atacantes, así como los disparos efectuados por el expolicía durante la confrontación.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la víctima es un suboficial retirado de 71 años, identificado con las iniciales V. J. C., quien acababa de regresar a su domicilio luego de retirar una suma de dinero en una casa de cambios. Esa circunstancia es analizada para determinar si los asaltantes siguieron previamente sus movimientos o si el ataque fue producto de una oportunidad.

Así ocurrió el intento de asalto

Según la información recabada por la Policía, dos hombres que se desplazaban en motocicleta interceptaron al matrimonio cuando descendía de su automóvil y, bajo amenazas, exigieron la entrega del dinero que llevaba consigo.

Las imágenes de vigilancia muestran que el enfrentamiento se produjo junto al vehículo estacionado frente a la vivienda. En medio del forcejeo, la esposa del exagente intentó intervenir para auxiliar a su marido, momento en el que fue empujada violentamente por uno de los agresores, cayendo sobre el pavimento.

Instantes después, el suboficial retirado también fue derribado durante la confrontación. Sin embargo, logró abrir el bolso que llevaba consigo la mujer, sacar una pistola calibre .22 y efectuar varios disparos mientras, según la investigación preliminar, intentaba defenderse del ataque.

Uno de los presuntos asaltantes recibió impactos de bala y cayó sobre la vía pública, donde murió antes de recibir asistencia médica. Su cómplice escapó en la motocicleta con dirección al municipio de Lanús y hasta el momento permanece prófugo.

La esposa sufrió golpes durante la agresión

Como consecuencia del violento episodio, la esposa del exintegrante de la Policía Federal sufrió diversas contusiones tras ser empujada durante el forcejeo y atravesó un fuerte estado de shock.

No obstante, los reportes médicos difundidos por medios argentinos indican que las lesiones fueron leves y no requirió ser hospitalizada, por lo que fue asistida y posteriormente se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

Hallan una réplica de pistola junto al cuerpo del fallecido

Personal de la Comisaría Avellaneda 6ª y peritos de la Policía Científica acudieron al lugar tras recibir el alerta por las detonaciones y confirmaron el fallecimiento del joven.

Durante la inspección de la escena, los especialistas localizaron una réplica metálica de una pistola calibre .9 milímetros a escasos centímetros del cuerpo del sospechoso fallecido. De acuerdo con las primeras pericias, ese objeto habría sido utilizado para intimidar al matrimonio durante el intento de robo, aunque las actuaciones judiciales continúan para establecer con precisión la dinámica de los hechos.

Identifican al fallecido y buscan al segundo involucrado

Las autoridades identificaron al presunto delincuente fallecido con las iniciales C. R. C., de 18 años y con domicilio registrado en la ciudad de La Plata.

Mientras tanto, el segundo sospechoso continúa prófugo. Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad de Avellaneda, Lanús y otros municipios cercanos para reconstruir el recorrido utilizado durante la fuga y avanzar en su identificación.

Algunas versiones difundidas por medios locales señalan que el hombre tendría antecedentes penales. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía y forma parte de las diligencias en curso.

La Fiscalía investiga si existió legítima defensa

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 de Avellaneda, a cargo del fiscal Gastón Fernández, quien ordenó la realización de pericias balísticas, el relevamiento de las cámaras de vigilancia y distintas medidas destinadas a localizar al segundo sospechoso.

El expediente fue iniciado bajo la calificación de "robo en grado de tentativa", mientras el Ministerio Público analiza las circunstancias en las que el expolicía utilizó su arma de fuego para determinar si su accionar se encuentra amparado por la figura legal de la legítima defensa prevista por la legislación argentina.

Las próximas actuaciones estarán centradas en el análisis de las pruebas periciales, los registros de videovigilancia y las declaraciones de testigos, elementos que serán determinantes para reconstruir con precisión la secuencia del enfrentamiento y definir la situación procesal de los involucrados.