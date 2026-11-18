Un juez federal de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump declarar bajo juramento antes del 22 de enero como parte de la demanda por difamación que interpuso contra la cadena británica BBC, a la que reclama una indemnización de miles de millones de dólares.

El mandatario acusó a la televisora de editar de manera engañosa un documental sobre su discurso del 6 de enero de 2021, con el propósito de hacer parecer que incitó a sus simpatizantes a ejercer violencia cuando los llamó a marchar hacia el Capitolio estadounidense.

El juez Jeffrey T. Kuntz, del distrito de Florida, concedió una prórroga respecto al plazo anterior, establecido para el 11 de diciembre, con el fin de dar más tiempo a ambas partes para preparar el juicio. Sin embargo, ordenó que estén listas para comenzar el proceso antes del próximo 3 de mayo.

¿Por qué Trump demandó a la BBC?

El documental titulado Trump: A Second Chance es el centro de la controversia. La producción unió dos fragmentos distintos del discurso que el presidente pronunció el 6 de enero de 2021, de manera que parecía haber instado explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio.

Posteriormente, las multitudes irrumpieron en el edificio en un intento por impedir la certificación formal de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.

La BBC ofreció disculpas por la edición del material, un episodio que provocó la dimisión de varios de sus altos ejecutivos. No obstante, la cadena niega haber ocasionado un daño real a Trump.

El presidente reclama al menos 5 mil millones de dólares por difamación y otros 5 mil millones por una segunda acusación, sustentada en una ley de protección al consumidor de Florida.

BBC cuestiona a Trump por evitar testimonio

El juez Kuntz rechazó la solicitud de la televisora británica para desestimar la demanda por difamación, aunque aceptó desechar el reclamo sustentado en la legislación de protección al consumidor de Florida.

Por su parte, la BBC acusa a Trump de haber eludido sus intentos para obtener su testimonio bajo juramento.

Los enfrentamientos con medios de comunicación han sido una característica de los dos mandatos presidenciales de Trump, quien ha insultado a periodistas e intentado prohibir el acceso a la Casa Blanca a medios que han publicado información crítica sobre su gobierno.

*mcam