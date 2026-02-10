La UE planea una app europea para que menores denuncien ciberacoso de forma segura

La Comisión Europea anunció este martes su intención de crear una aplicación continental destinada a ayudar a los jóvenes víctimas de ciberacoso a denunciar abusos de forma segura y acceder a asistencia especializada. Una iniciativa europea para proteger a los menores en internet

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia de la Unión Europea para reforzar la protección de los menores frente a los riesgos en línea. El proyecto se integra en un plan de acción contra el ciberacoso, un fenómeno que afecta a uno de cada seis niños de entre 11 y 15 años, según datos de la Comisión.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase inicial y busca desarrollar un modelo de aplicación común que posteriormente pueda ser adaptado por los Estados miembros en función de sus necesidades nacionales.

Gráfico de barras que muestran el ciberacoso a mujeres; también se muestra la cantidad de hombres afectados.

Funciones clave previstas para la aplicación

A largo plazo, la herramienta digital debería permitir a los menores:

Reportar de forma confidencial casos de acoso en línea.

casos de acoso en línea. Almacenar y enviar pruebas de manera segura.

de manera segura. Acceder a asistencia de servicios educativos, de protección infantil o legales.

El objetivo es crear un entorno digital donde los jóvenes no se sientan solos ni desprotegidos frente a situaciones de violencia en línea.

Declaraciones y contexto político

“Los niños y jóvenes tienen derecho a estar seguros en línea”, subrayó Henna Virkkunen, comisaria europea de Soberanía Tecnológica. “El ciberacoso vulnera este derecho, dejando a los menores heridos, solos y humillados. Ningún niño debería experimentar esto”.

Ciberacoso: mujeres, las más afectadas.

La propuesta se enmarca en una acción más amplia del bloque comunitario para mitigar los efectos nocivos de las redes sociales, y la UE estudia incluso prohibir su uso a los adolescentes como parte de estas medidas.

Marco legal y datos preocupantes

La Comisión Europea ya cuenta con herramientas normativas en este ámbito, como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), en vigor desde 2024, que obliga a las grandes plataformas digitales a:

Implementar mecanismos específicos de denuncia de contenidos dañinos para menores.

de contenidos dañinos para menores. Realizar evaluaciones periódicas de riesgos sistémicos, incluido el ciberacoso.

Además, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el acoso en línea ha aumentado de forma sostenida en la última década en Europa, con picos tras la pandemia de covid-19. La propia Comisión estima que el 22% de los adolescentes europeos ha sufrido algún tipo de violencia digital al menos una vez.

Una estrategia a largo plazo para los derechos del niño

El nuevo plan de acción también se alinea con la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño (2021-2027), que promueve el desarrollo de herramientas digitales seguras y una mayor cooperación entre autoridades educativas, tecnológicas y de protección infantil en los 27 Estados miembros.

