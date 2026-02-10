Trump advierte “medidas muy duras” si fracasan negociaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que su gobierno tendrá que tomar “medidas muy duras” si no se alcanza un acuerdo con Irán. “O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro”, afirmó el mandatario, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní y la represión contra manifestantes en ese país.

Trump señaló que está considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio como medida de presión en caso de que las negociaciones con Irán fracasen. “Tenemos una armada allí y tal vez otra en camino”, subrayando que espera que una segunda ronda de conversaciones con Teherán tenga lugar la próxima semana.

Las declaraciones del presidente se producen en medio de un escenario de alta tensión diplomática y militar. Estados Unidos ha acusado a Irán de avanzar en su programa nuclear más allá de los límites establecidos en acuerdos previos, mientras que las protestas internas en el país han sido reprimidas con dureza por las autoridades iraníes.

El posible despliegue de un segundo portaaviones refuerza la presencia militar estadounidense en la región y envía un mensaje de advertencia a Teherán, en un momento en que las negociaciones parecen frágiles y las posturas enfrentadas dificultan un acuerdo.

Papel de Estados Unidos en Oriente Medio

Estados Unidos ha desempeñado un papel central en la seguridad y la política de Oriente Medio durante décadas. Desde la Guerra del Golfo en 1991 hasta las intervenciones en Irak y Afganistán, Washington ha mantenido una presencia militar significativa en la región, con bases estratégicas y flotas navales desplegadas en el Golfo Pérsico.

En el caso de Irán, la política estadounidense ha estado marcada por la confrontación y la presión diplomática. El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), firmado en 2015, buscaba limitar el programa nuclear iraní a cambio de levantar sanciones, pero fue abandonado por Trump en 2018, lo que reavivó las tensiones. Desde entonces, Washington ha reforzado sanciones económicas y ha incrementado su presencia militar para contener la influencia iraní en países como Siria, Irak y Yemen.

Además, Estados Unidos mantiene una estrecha alianza con Israel y con países del Golfo como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que ven a Irán como una amenaza directa a su seguridad. Esta red de alianzas convierte a Washington en un actor clave en cualquier negociación que busque estabilizar la región.

Con información de Reuters.