"Me da igual si voy a la cárcel": el video del niño de seis años que disparó a su maestra

Las imágenes de cámara corporal difundidas recientemente muestran a un niño de seis años desafiando a la policía minutos después de disparar a su maestra, Abigail Zwerner, en la escuela primaria Richneck, en Newport News, Virginia, el 6 de enero de 2023. El video, que estuvo sellado durante un juicio, fue obtenido por los diarios The Virginian-Pilot y The Daily Press.

En las imágenes, el rostro del menor aparece difuminado. El niño, alumno de primer grado, grita a los agentes y golpea a una maestra que lo sujeta mientras la policía procesa el aula.

Las imágenes que muestran a un niño desafiante

Un agente le pregunta dónde está el arma, y el niño responde que "por allá", mientras insulta al oficial, según los reportes sobre el video.

Me da igual que pidan refuerzos. Me da igual si voy a la cárcel", les dice el niño a los policías.

El pequeño también reconoce de dónde salió el arma, una pistola de su madre.

"Eso era de mi mamá. Se lo robé a mi mamá", afirma en las imágenes.

La maestra que lo sostiene advierte a los agentes que el niño aún tiene residuos de disparo en las manos.

El video había permanecido sellado durante el juicio penal contra la exsubdirectora Ebony Parker. Un juez decidió hacerlo público, pero ordenó difuminar el rostro del niño, según NBC.

Una bala, un juicio y condenas

La bala atravesó la mano de Zwerner y se alojó en su pecho, donde permanece. Un médico testificó en el juicio civil que extraerla sería mucho más peligroso que dejarla en su lugar. Según Fox News, la maestra aún tiene dificultades para abrir bolsas de papas o botellas de agua.

Zwerner, que tenía 25 años cuando su alumno disparó una pistola de 9 milímetros y que ya no da clases, relató ante el jurado cómo vivió el momento del disparo.

Pensé que iba camino del cielo o que ya estaba en el cielo", dijo. "Pero luego todo se puso negro."

La maestra había demandado a Parker por 40 millones de dólares, y la demanda sostenía que una consejera, un maestro de música y una especialista en lectura alertaron antes del ataque. En noviembre de 2025, un jurado concedió a la maestra una indemnización de 10 millones de dólares, más intereses.

El jurado determinó que Parker ignoró las advertencias de que el niño llevaba un arma en la mochila y que su negligencia grave condujo al tiroteo, que pudo evitarse.

En el ámbito penal, Parker enfrentó ocho cargos de negligencia infantil. Un juez desestimó el caso en mayo al concluir que no cometió un delito conforme a la ley estatal.

La madre del niño, Deja Taylor, fue detenida tras el tiroteo y acusada de un delito grave de negligencia infantil y de un cargo federal relacionado con armas. En 2023 recibió una condena de dos años de prisión por la primera y de 21 meses por la segunda.