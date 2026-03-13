Jabalí entra a centro comercial en Berlín y desata operativo policial

La inesperada irrupción de un jabalí en un centro comercial de Berlín generó momentos de tensión la mañana del viernes, causó daños materiales y obligó a desplegar un operativo especializado para controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas, informaron autoridades locales.

Animal rompió una puerta de vidrio y avanzó por los pasillos

De acuerdo con la policía, el ejemplar ingresó al complejo comercial tras romper una puerta de vidrio ubicada en uno de los accesos principales.

Una vez dentro, el jabalí recorrió varios pasillos hasta entrar en una sucursal de la cadena Tedi, dedicada a la venta de artículos de bricolaje y decoración.

El incidente fue reportado poco después de las 09:00 horas, lo que permitió la movilización inmediata de equipos de seguridad y contención de fauna silvestre.

Autoridades descartan sedarlo por riesgos dentro del recinto

Ante la presencia del animal en un espacio cerrado con múltiples obstáculos, especialistas procedentes del Zoológico de Berlín evaluaron la posibilidad de utilizar dardos anestésicos.

Sin embargo, tras analizar las condiciones del lugar, concluyeron que la sedación no era viable debido a factores como:

presencia de barreras físicas zonas de tránsito restringido riesgo potencial para terceros

El operativo incluyó cerbatanas, pistolas anestésicas y escudos de madera, conforme a los protocolos habituales para emergencias con fauna salvaje en entornos urbanos.

Construyen un “corredor” improvisado para guiar al jabalí al exterior

Como alternativa, las autoridades optaron por una estrategia de disuasión y redireccionamiento controlado.

Utilizando tablones de madera disponibles en el propio supermercado, los equipos formaron un pasillo improvisado que permitió conducir al animal hacia la salida sin recurrir a medidas invasivas.

La maniobra fue exitosa: el jabalí abandonó el centro comercial y se dirigió hacia una zona boscosa cercana, de donde se presume había salido.

El dispositivo concluyó sin incidentes adicionales, lo que fue destacado como una muestra de coordinación eficaz entre cuerpos policiales y servicios veterinarios.

Presencia de jabalíes es frecuente en Berlín

Este tipo de episodios no resulta inusual en la capital alemana, una ciudad marcada por la cercanía entre zonas densamente urbanizadas y extensos cinturones forestales.

La convivencia entre humanos y fauna silvestre —especialmente con el jabalí europeo (Sus scrofa)— forma parte del paisaje cotidiano desde hace décadas.

Informes ambientales del Senado de Berlín publicados entre 2020 y 2024 estiman que la población de jabalíes en la ciudad y su periferia se mantiene estable en varios miles de ejemplares.

Entre los factores que explican esta permanencia destacan:

inviernos más templados vinculados a tendencias climáticas regionales

disponibilidad de alimento en zonas urbanas

presencia de áreas verdes con vegetación comestible

Normativa alemana prioriza el control no letal en zonas urbanas

El manejo de fauna silvestre en Alemania está regulado por la Ley Federal de Caza (Bundesjagdgesetz), que clasifica a los jabalíes como especies cinegéticas.

No obstante, en contextos urbanos se priorizan medidas de control no letal, como:

disuasión

captura selectiva

traslado

Estas acciones se realizan bajo la coordinación de autoridades municipales, cazadores autorizados y servicios veterinarios.

En este esquema, el Zoológico de Berlín desempeña un papel operativo relevante mediante equipos especializados en sedación y reubicación de animales.

Incidentes similares reflejan retos de convivencia urbana

Antecedentes recientes evidencian la frecuencia de estos encuentros. En el verano de 2023, un animal que deambulaba por barrios residenciales del suroeste de la ciudad provocó una alerta policial de gran escala al ser confundido inicialmente con una leona.

A nivel europeo, informes de biodiversidad urbana elaborados por la Agencia Europea de Medio Ambiente advierten que la expansión de hábitats periurbanos y la adaptación conductual de especies como el jabalí incrementan la probabilidad de incursiones en infraestructura humana.

Para especialistas en gestión ambiental, el desafío no consiste únicamente en responder a episodios aislados, sino en diseñar estrategias sostenibles de convivencia entre ciudad y naturaleza.

El incidente registrado el viernes en Berlín, aunque sin consecuencias personales, vuelve a evidenciar la complejidad de la fauna urbana en Europa, en un contexto marcado por la transformación territorial y el cambio climático.

«pev»