¿Por qué Trump habla de Dios? Las claves detrás de su narrativa religiosa

La administración de Donald Trump ha recurrido de forma reiterada al lenguaje religioso para explicar decisiones políticas, movilizar a su base electoral y enmarcar conflictos internacionales en términos morales absolutos.

El fenómeno no es nuevo en la historia de Estados Unidos —presidentes como George W. Bush o Ronald Reagan también apelaron a referencias de fe—, pero especialistas sostienen que en el actual ciclo político el uso es más constante, explícito y vinculado a la identidad partidista.

La Casa Blanca incluso formalizó esa estrategia al crear la White House Faith Office, presentada como una oficina para proteger la libertad religiosa y fortalecer vínculos con comunidades de fe. En su portal oficial, el gobierno afirma que Trump ha sido uno de los presidentes que más ha hecho por “fe de la gente" en la historia reciente.

¿Por qué Trump recurre al discurso religioso? Lo que explican expertos

Analistas consultados por medios internacionales coinciden en una primera razón: movilización política. El voto religioso conservador, especialmente entre evangélicos blancos, ha sido uno de los pilares más sólidos del trumpismo desde 2016.

Nathan Layne y Tim Reid, de Reuters, reportaron en abril de 2026 que Trump usó lenguaje cristiano para reforzar apoyo entre sectores evangélicos durante la crisis con Irán, en un momento de desgaste político por la guerra y el aumento de precios energéticos.

Donald Trump a comparado su imagen con al de Jesús y se ha confrontado con el Papa León. Donald Trump Truth Social.

Para esos sectores, el discurso religioso no solo comunica valores: también ofrece una narrativa de pertenencia. El sociólogo Samuel Perry, especialista en nacionalismo cristiano, ha explicado en investigaciones previas que muchos votantes perciben la política como una disputa cultural entre una “América tradicional” y fuerzas seculares o progresistas. Bajo esa lógica, el lenguaje de fe refuerza la idea de defensa identitaria.

La segunda razón es moralizar decisiones polémicas. Cuando una política genera rechazo o divide opinión pública, presentarla como parte de una causa superior puede darle legitimidad emocional.

Reuters documentó que Trump describió el rescate de un piloto estadounidense en Irán como un “Easter miracle” (“milagro de Pascua”), mientras otros funcionarios lo conectaron con símbolos cristianos.

Expertos en comunicación política señalan que ese tipo de mensajes transforma hechos complejos —guerras, seguridad, migración o choques institucionales— en relatos simples de bien contra mal. Eso puede ser eficaz electoralmente porque reduce zonas grises y genera cohesión entre simpatizantes.

Una tercera explicación es personalización carismática del liderazgo. Trump suele presentarse como figura excepcional, perseguida por enemigos internos y externos, pero llamada a “restaurar” el país. Investigadores sobre populismo explican que muchos liderazgos contemporáneos adoptan códigos cuasi religiosos: misión, redención nacional, sacrificio y salvación colectiva.

No implica necesariamente religiosidad doctrinal, sino uso simbólico de marcos espirituales para fortalecer autoridad.

También existe una dimensión institucional. La creación de organismos como la Religious Liberty Commission y la Task Force to Eradicate Anti-Christian Bias muestra que la administración busca convertir agravios culturales de su base en agenda pública formal.

Sin embargo, no todos los expertos ven ventajas duraderas. Sectores católicos, protestantes moderados, judíos y organizaciones civiles han cuestionado que se difumine la separación entre fe y Estado. Reuters reportó críticas bipartidistas después de que funcionarios vincularan mensajes religiosos con acciones militares.

La historiadora Kristin Kobes Du Mez ha sostenido que parte del evangelismo político contemporáneo premia liderazgo fuerte, confrontación y masculinidad combativa más que teología clásica. En ese contexto, la religión funciona como identidad política tanto como creencia espiritual.

Para sus aliados, representa defensa de valores tradicionales. Para sus críticos, instrumentaliza la fe con fines partidistas. En cualquier caso, los especialistas coinciden en algo: no es adorno retórico, sino una herramienta central de poder político en la actual etapa estadounidense.