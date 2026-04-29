Corte Suprema de EU limita redistribución electoral destinada a favorecer a minorías

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, anuló el miércoles el mapa electoral del estado de Luisiana, en una decisión de gran alcance para la representación de las minorías en el Congreso, en particular afroestadounidenses e hispanas.

El fallo supone un revés para los demócratas, embarcados desde hace varios meses en una batalla con los republicanos en torno a la redistribución de los distritos electorales de varios estados antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre. El partido del presidente Donald Trump, en cambio, sale reforzado a largo plazo.

Es una "gran victoria" para la igualdad de derechos y la lucha contra la discriminación racial, se felicitó el mandatario en su plataforma Truth Social.

Por seis votos contra tres, los de la mayoría de conservadores frente a la minoría de progresistas, la Corte concluyó que una ley que garantiza la representación electoral de las minorías, la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), no obligaba a Luisiana a crear un segundo distrito de mayoría afroestadounidense.

En consecuencia, el mapa electoral de este estado del sur "es una redistribución inconstitucional", afirmó el magistrado conservador Samuel Alito en la sentencia redactada en nombre de la mayoría.

Pero para la jueza progresista Elena Kagan, "la decisión de la Corte hará retroceder el derecho fundamental a la igualdad racial" en las elecciones, "que el Congreso había otorgado" con la Ley de Derecho al Voto de 1965.

En la última década, fallos anteriores de la corte de mayoría conservadora vaciaron en gran medida de contenido esta ley clave, adoptada en pleno movimiento por los derechos civiles para impedir que los antiguos estados segregacionistas del sur vulneraran el derecho al voto de los afroestadounidenses.

Para Alito, la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto —analizada en este caso— fue redactada "con el fin de hacer respetar la Constitución".

Lamentablemente, los tribunales inferiores han aplicado a veces la jurisprudencia de la Corte sobre esta sección 2 de manera que obliga a los estados a incurrir en la discriminación racial que la Constitución prohíbe", añadió, en alusión a la creación de circunscripciones de mayoría afroestadounidense.

"Letra muerta"

Kagan sin embargo estimó que, con esta decisión, la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto se convierte en "letra muerta".

"Las consecuencias serán probablemente profundas y graves", afirmó.

El líder de los demócratas en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, denunció un "golpe terrible" asestado, a su juicio, a este texto.

Una ley escrita con la sangre, el sudor y el sacrificio de estadounidenses que marcharon, lucharon y murieron por el derecho al voto y para impedir la discriminación racial se volvió a debilitar", deploró Schumer en un comunicado.

El caso que analizó la Corte se centró en un mapa electoral que las autoridades republicanas de Luisiana redibujaron tras el censo de 2020 para crear, a raíz de una decisión judicial, una segunda circunscripción de mayoría afroestadounidense en virtud de la Ley de Derecho al Voto.

Un grupo de electores blancos de Luisiana impugnó ese nuevo mapa electoral con el argumento que se apoyaba demasiado en criterios raciales. La Corte Suprema finalmente se puso del lado de esos impugnantes.

El impacto de la decisión de la Corte Suprema podría limitarse en un primer momento a Luisiana, un estado donde cerca de un tercio de la población es negra.

Pero en el futuro, las circunscripciones compuestas mayoritariamente por electores afroestadounidenses —tradicionalmente votantes demócratas— podrían ser rediseñadas en los estados gobernados por los republicanos.

La decisión de la Corte Suprema llega cuando en todo el país estados gobernados tanto por republicanos como por demócratas buscan redibujar los mapas electorales con miras a alterar el equilibrio de poder en el Congreso estadounidenses.

Poco después del fallo, la legislatura de Florida aprobó una redistribución de circunscripciones electorales propuesta por el gobernador republicano Ron DeSantis, con la que aspira a darle a su partido cuatro escaños más en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Los republicanos cuentan con 20 de los 28 escaños de Florida en la Cámara Baja en Washington. Pero el mapa de DeSantis pretende eliminar o reducir los distritos con tendencia demócrata en Tampa y Orlando, así como a lo largo de la costa sureste del estado.

Con información de AFP.