Izquierdista Nithya Raman derrota a la titular demócrata y se convierte en alcaldesa de Los Ángeles

La socialista Nithya Raman desbancó a la titular demócrata Karen Bass para convertirse en la próxima alcaldesa de Los Ángeles, y puso fin a una reñida contienda en la que las otrora aliadas se enfrentaron.

La alcaldesa saliente llamó a Raman el jueves para reconocer su derrota, después de que los últimos datos mostraran a Raman con 52 por ciento de los votos frente a 48 por ciento de Bass, con tres cuartas partes de los sufragios escrutados.

Una victoria ajustada contra su antigua aliada

"Me siento profundamente honrada de ser su próxima alcaldesa", dijo Raman, de 45 años, en un comunicado en redes sociales.

"Amo esta ciudad. Creo en su gente. El trabajo que tenemos por delante será difícil, y el cambio llevará tiempo. Y juntos, vamos a construir un futuro tan extraordinario como la ciudad a la que llamamos hogar", agregó Raman.

Raman hizo campaña en la segunda ciudad más grande del país con una plataforma centrada en los baches, con la que calificó los faroles rotos y las aceras destrozadas como fracasos del liderazgo de su predecesora. Además, canalizó la indignación de los votantes más jóvenes por el alto costo de la vida.

Raman es concejal de Los Ángeles desde 2020 y representa un distrito que va de Silver Lake al Valle de San Fernando. Había respaldado a Bass a principios de año, entró a la contienda en febrero y terminó segunda en la primaria de junio, por delante del personaje de televisión Spencer Pratt, según medios estadunidenses. Prometió nombrar a un nuevo jefe de policía.

Su victoria se suma a la lista de triunfos de los candidatos respaldados por los Socialistas Demócratas de Estados Unidos, que han impulsado a un grupo de dirigentes de izquierda a ocupar cargos en ciudades de todo el país, así como en el Congreso.

Los retos que hereda la nueva alcaldesa

Raman, quien fue la primera concejal de Los Ángeles afiliada a los Socialistas Demócratas de Estados Unidos, dirigirá ahora la meca del entretenimiento mientras se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de 2028.

Hereda una ciudad con más de 45 mil personas que viven a la intemperie o sin vivienda estable, según un reporte local, y con la recuperación del incendio de Palisades, que dejó 12 muertos y destruyó casi 7 mil estructuras.

El departamento de policía tiene menos de 8 mil 700 agentes, frente a unos 10 mil hace unos años, y el presupuesto municipal es de 14 mil millones de dólares.

Bass, de 73 años, fue elegida en 2022 como la primera alcaldesa negra en la historia de Los Ángeles, y asumió el cargo con décadas de experiencia en los gobiernos estatal y federal.

Pero su mandato estuvo plagado de reveses, como el manejo que hizo de los mortales incendios forestales de 2025. El condado de Los Ángeles prevé certificar los resultados el 27 de noviembre.