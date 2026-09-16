Israel ha usado munición de fósforo blanco 23 veces en Líbano: organizaciones

El ejército israelí utilizó de manera ilegal municiones de fósforo blanco en al menos 23 ocasiones verificadas contra el sur del Líbano entre marzo y mayo de 2026, de acuerdo con un informe conjunto de Human Rights Watch (HRW) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, publicado el 9 de septiembre en Nueva York.

"El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para los civiles", declaró Ramzi Kaiss, investigador de HRW para Líbano, autor de uno de los hallazgos centrales del informe.

Crímenes documentados: el fósforo blanco ilegal de Israel en Líbano

El informe, de 45 páginas y titulado "Quemaduras sin control: los efectos inhumanos de las municiones de fósforo blanco y la necesidad de reforzar el derecho internacional", documenta un ataque ocurrido el 3 de marzo de 2026 en la localidad de Yohmor, donde el ejército israelí disparó municiones de fósforo blanco por artillería directamente sobre viviendas.

HRW aseguró haber verificado y geolocalizado siete imágenes que muestran el estallido de las municiones sobre una zona residencial, así como a trabajadores de defensa civil respondiendo a incendios provocados en al menos dos viviendas y un automóvil.

Frente a esta evidencia geolocalizada, el ejército israelí respondió que "actualmente no tiene conocimiento y no puede confirmar" el uso de estos proyectiles, y afirmó que su política es no utilizarlos en zonas densamente pobladas, "con ciertas excepciones" que no detalló.

"Las municiones de fósforo blanco pueden causar quemaduras insoportables y daños físicos, psicológicos, sociales y económicos permanentes", declaró Bonnie Docherty, asesora principal en materia de armas de HRW y profesora de la Clínica de Harvard, quien pidió a los países suspender la venta de armas a Israel mientras continúe esta práctica.

Un patrón repetido: de Gaza a Líbano, la misma munición prohibida

El uso de fósforo blanco por parte de Israel ha sido constate en varios de sus incursiones militares ilegales. Las organizaciones documentaron que Israel también empleó estas municiones contra la Franja de Gaza en 2008, 2009 y 2023.

Estos hallazgos se suman a otras conclusiones de organismos internacionales sobre la conducta militar israelí: en septiembre de 2025, una Comisión de Investigación de la ONU concluyó que las autoridades y fuerzas israelíes habían cometido actos de genocidio contra la población palestina de Gaza, y la Corte Penal Internacional dictó en noviembre de 2024 una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Las municiones de fósforo blanco, que se incendian al exponerse al oxígeno, permanecen sin regulación por ningún tratado específico: el Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales excluye a este tipo de munición porque su propósito declarado es generar cortinas de humo, no causar quemaduras.

HRW y Harvard argumentan que la Cláusula de Martens resulta aplicable de todas formas, ya que sus efectos —capaces de quemar a una persona hasta el hueso y reactivarse cuando una herida vendada vuelve a exponerse al oxígeno— son incompatibles con los principios de humanidad del derecho internacional.

Las organizaciones instaron a los Estados a abordar el tema durante las reuniones sobre desarme que la Asamblea General de la ONU celebrará en octubre en Nueva York.