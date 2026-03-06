Israel difunde video del ataque contra el búnker de Ali Jameneí

Las Fuerzas Aéreas de Israel compartieron un video en el que se observa cómo aviones de combate destruyeron el búnker subterráneo de Ali Jameneí, construido bajo el complejo de liderazgo del régimen iraní en el corazón de Teherán.

El comunicado militar detalló: “En el corazón de Teherán: unos 50 aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron esta mañana, con una guía precisa de la Dirección de Inteligencia y en cooperación con el Comando Antiaéreo, y destruyeron el búnker subterráneo de Ali Jameneí, que fue construido bajo el complejo de liderazgo del régimen iraní”.

Jameneí iba a dirigir la lucha desde el búnker

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, aseguró que el ayatolá planeaba “dirigir la lucha contra Israel” desde este búnker secreto, que se extendía a decenas de metros de profundidad bajo barrios residenciales de la capital iraní.

En una comparecencia por video, Defrin indicó que se trataba de la sede principal de la cúpula del régimen en Teherán, y que comandantes iraníes siguieron utilizándola tras la muerte de Jameneí porque “creían que era un lugar protegido e impenetrable”.

Ataques contra Hizbulá en el Líbano

El mismo portavoz informó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han intensificado sus operaciones en el Líbano. Desde que Hizbulá decidió unirse a la campaña contra Israel, las FDI han atacado más de 500 objetivos en territorio libanés.

Defrin afirmó que en estas ofensivas han muerto más de 70 miembros de Hizbulá y se han llevado a cabo 26 oleadas de ataques en distintas localidades del sur del país. Israel anunció que estas operaciones continuarán en los próximos días.