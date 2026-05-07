Diputada española Manuela Bergerot respalda a Claudia Sheinbaum tras polémica con Ayuso

La vocera del partido Más Madrid, Manuela Berguerot, calificó este jueves de “vividora” e “hipócrita” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien se encuentra de gira en México.

Durante la sesión de la asamblea de la Comunidad de Madrid, Berguerot reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum y criticó que en la agenda de Díaz Ayuso estuviera el reconocimiento a Hernán Cortés.

“Más quisiera la vividora de Isabel Díaz Ayuso tener un cuarto del currículum de Claudia Sheinbaum

Hay que ser fanática para ir a México a reivindicar a un conquistador medieval en pleno Siglo XXI.

“Nuestra historia con México merece un respeto mutuo, no una ‘performance’ colonial. México es un país soberano que merece respeto”,

La vocera del izquierdista Más Madrid

reivindicó la recepción que se hizo en México del exilio español durante la dictadura franquista.

“México es un país amigo que acogió al exilio republicano cuando todos le cerraban la puerta. México es la tierra de la libertad que acogió a quienes lo perdieron todo con el fascista en España.

“Si le importan los vínculos con México y esa hermandad, lo que deberían hacer es rendir homenaje al exilio republicano”, sentenció Berguerot

Exigió que el gobierno de Díaz Ayuso reivindique los derechos de los migrantes latinoamericanos que habitan en la capital española.

“Si les importan esos vínculos deberían no oponerse a la regularización de personas migrantes, porque son unos hipócritas llenándose la boca con la palabra hispanidad y luego negándose a darle derechos a las personas latinas que ya viven en Madrid.

“Tengo un mensaje para Isabel Díaz Ayuso: En el Metro no viajan ‘malinches’, en el Metro de Madrid viajan mujeres trabajadoras de todos los orígenes que son y quieren ser mujeres libres”, recalcó la vocera de Más Madrid.