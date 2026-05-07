Brote de hantavirus en Chile deja 13 muertos y 39 contagios confirmados

Chile enfrenta un repunte en los casos de hantavirus durante 2026, con al menos 39 contagios confirmados y 13 muertos en lo que va del año, de acuerdo con datos entregados por el Ministerio de Salud chileno. Las cifras reflejan una letalidad del 33 por ciento, superior a la registrada en 2025, cuando se reportaron 44 casos y ocho muertes asociadas a esta enfermedad viral.

El incremento ocurre en medio de la atención internacional generada por el brote detectado en el crucero MV Hondius, donde se han confirmado contagios y fallecimientos relacionados con la variante Andes del hantavirus, considerada una de las más peligrosas por su capacidad excepcional de transmitirse entre personas en contextos de contacto estrecho.

Chile reporta aumento de muertes por hantavirus durante 2026

Los contagios registrados en Chile se concentran principalmente en nueve de las 16 regiones del país: Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, zonas donde el virus es considerado endémico.

Según datos epidemiológicos oficiales, entre 2020 y 2024 el país registró entre 30 y 70 casos anuales, con una letalidad promedio cercana al 26 por ciento. Sin embargo, las autoridades sanitarias reconocieron que el índice de mortalidad de este año muestra un aumento significativo.

La mayor letalidad podría relacionarse con factores propios de los pacientes y la oportunidad en el diagnóstico, lo que refuerza la importancia de consultar a tiempo ante cualquier síntoma compatible”, señaló el Ministerio de Salud chileno en una declaración enviada a medios internacionales.

Chile enfrenta un aumento de muertes por hantavirus mientras continúa la investigación internacional sobre la variante Andes. Magnific.

El hantavirus es transmitido principalmente por el denominado “ratón de cola larga”, un roedor que habita en bosques húmedos del sur de Chile y Argentina. El contagio ocurre generalmente cuando las personas inhalan partículas contaminadas provenientes de la saliva, orina o heces del animal.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolores musculares, fatiga, dolor abdominal y dificultad respiratoria. En casos graves, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones cardiorrespiratorias severas e incluso provocar la muerte.

Las autoridades sanitarias chilenas mantienen vigente una alerta epidemiológica desde noviembre de 2025, reforzada posteriormente en enero de este año, con el objetivo de fortalecer la vigilancia médica y acelerar la detección temprana de posibles casos.

Chile descarta vínculo del brote del MV Hondius con su territorio

En paralelo al aumento de contagios internos, el Ministerio de Salud descartó que el brote registrado en el crucero MV Hondius se haya originado en territorio chileno.

Las autoridades explicaron que, tras analizar los periodos de incubación de los primeros pacientes afectados, concluyeron que la exposición al virus no ocurrió en Chile.

Los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, indicó el ministerio en un comunicado oficial.

Los primeros pasajeros que presentaron síntomas fueron una pareja neerlandesa que recorrió durante cuatro meses Argentina, Uruguay y Chile antes de embarcar en Ushuaia el pasado 1 de abril. Ambos fallecieron posteriormente tras desarrollar cuadros graves compatibles con la enfermedad.

El Gobierno argentino mantiene abierta una investigación para determinar el lugar exacto del contagio inicial, mientras organismos internacionales monitorean el desarrollo del brote.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que actualmente existen cinco casos confirmados de hantavirus entre los ocho sospechosos detectados en el crucero, aunque precisó que el riesgo para la salud pública internacional continúa siendo “bajo”.

El MV Hondius permaneció varios días anclado frente a Cabo Verde mientras se realizaban evacuaciones médicas y protocolos sanitarios. Actualmente navega rumbo a las Islas Canarias, donde autoridades españolas preparan la recepción y evaluación médica de pasajeros y tripulación.