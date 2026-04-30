La NASA lleva a los niños más allá de las estrellas

La edad no es un impedimento profundo, o al menos así lo cree la NASA, que ofrece un sitio web con videos, actividades y programas diseñados para los niños que sueñan con ser astronautas.

Lanzado en 1998, NASA Space Place tiene como misión inspirar y enriquecer el aprendizaje en línea de niños de nivel primaria sobre el espacio y las ciencias de la Tierra, a través de juegos divertidos, actividades prácticas, artículos informativos y videos cortos.

Con material en inglés y español, así como recursos para padres y maestros, NASA Space Place ofrece algo para todos. Además, en sus canales de Youtube, la agencia ofrece explicaciones de las operaciones espaciales que permiten llevar al espacio a la misión Artemis.

NASA Space Place es una página educativa creada por científicos y expertos que trabajan con la agencia aeroespacial estadunidense. Su objetivo es explicar conceptos básicos —como la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas—, hasta temas más complejos, como el Big Bang y los agujeros negros, de una manera clara, entretenida y fácil de entender.

Una de las cosas más interesantes del sitio es que combina aprendizaje con diversión. En lugar de solo leer textos largos, puedes encontrar juegos interactivos, videos animados, experimentos sencillos y actividades que puedes hacer en casa. Por ejemplo, hay juegos donde puedes construir tu propio sistema solar o aprender cómo funciona la gravedad mientras te diviertes.

Además, NASA Space Place responde preguntas que muchos niños se hacen, como: ¿por qué el cielo es azul?, ¿cómo vuelan los cohetes?, ¿cómo se comunica la NASA con las naves espaciales? o ¿a dónde ven los satélites artificiales cuando dejan de funcionar?

Las explicaciones usan ejemplos cotidianos y dibujos coloridos, lo que hace que todo sea más fácil de imaginar.

Explorar NASA Space Place no sólo ayuda a aprender sobre el espacio, sino que también puede despertar vocaciones. Muchos científicos, astronautas e ingenieros comenzaron siendo niños curiosos que hacían preguntas sobre las estrellas. Este tipo de recursos puede ser el primer paso para quienes sueñan con viajar al espacio o descubrir nuevos planetas.

NASA Space Place es como una puerta al universo, diseñada especialmente para niños exploradores. Si a tu hijo, sobrino o nieto le gusta mirar las estrellas o se pregunta qué hay más allá de nuestro planeta, este sitio es un excelente lugar para comenzar su aventura espacial.