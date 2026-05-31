Ola de violencia mancha primera vuelta de comicios en Colombia

Los colombianos escogerán presidente este domingo en unos comicios que se celebran en la peor ola de violencia en una década, y en los que decidirán si ratifican a la izquierda, en el gobierno por primera vez, o giran hacia la derecha.

Sin posibilidad de reelección, el presidente Gustavo Petro termina su mandato con menos desempleo y salarios más altos, pero en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado marcado por atentados con coches bomba, drones explosivos y el asesinato de un precandidato presidencial.

En las encuestas se perfila como favorito el senador izquierdista Iván Cepeda, de 63 años y aliado de Petro en el partido Pacto Histórico que apuesta por continuar con sus políticas sociales y las negociaciones de paz con grupos armados.

Les doy mi voto porque con este gobierno mi vida cambió, pude ir a la universidad de manera gratuita (...) y fue un peso menos para mi familia”, dijo a la AFP Natalia Rojas, de 23 años, estudiante de diseño en Bogotá y beneficiaria de un programa de educación subsidiada.

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia, candidatos a la presidencia de Colombia. Foto: AFP.

Para ganar en una sola vuelta se necesita más de la mitad de los votos. Los sondeos prevén un balotaje el 21 de junio entre Cepeda y el abogado derechista Abelardo de la Espriella.

Apodado El Tigre, de 47 años, millonario, excéntrico, sin experiencia política y que habitualmente lleva chaleco antibalas, De la Espriella encarna el rechazo a Petro y una línea dura para enfrentar a guerrillas y narcotraficantes.

La derecha llega dividida con otra opción en el tercer lugar en los sondeos: la senadora de 50 años Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido del popular expresidente derechista Álvaro Uribe, y perteneciente a una de las familias más poderosas de Colombia.

Esta elección está muy marcada por la lucha de clases, creo que es lo que le está funcionando a Petro (...) ahí está toda su munición electoral”, dijo a la AFP el politólogo Álvaro Forero.

En Colombia la izquierda da pocas muestras de desgaste.

A diferencia de otros países en Latinoamérica que optaron por un viraje a la derecha, en Colombia la izquierda da pocas muestras de desgaste.

En este mandato el salario mínimo nominal aumentó 75% y el desempleo cayó impulsado en parte por la contratación estatal, en uno de los países más desiguales del mundo.

Pero la oposición cuestiona el deterioro de la seguridad, pese a las políticas de “paz total” con las que Petro intentó sin éxito desmovilizar a los grupos que siguieron en armas tras la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC en 2016.

Expertos coinciden en que las organizaciones armadas aprovecharon las negociaciones para fortalecerse.

El 2025 fue un muy mal año. El secuestro incrementó en comparación con el año anterior en más de 110%, llegamos a la cifra más alta de desplazamientos en casi 20 años (..) la situación es supremamente grave para los candidatos”, amenazados tras el asesinato el año pasado del aspirante derechista Miguel Uribe, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

El auge del narcotráfico dificultó la relación entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump, con una crisis que escaló a insultos y estuvo a punto de arruinar una cooperación entre países históricamente aliados, hasta que en un encuentro en febrero en la Casa Blanca los mandatarios calmaron las tensiones.

Abelardo de la Espriella propone construir megacárceles

De la Espriella propone construir megacárceles —como las de Nayib Bukele en El Salvador— donde los presos se alimenten a “pan y agua” y estén “10 pisos bajo tierra”, bombardear campamentos narco con aviones estadunidenses y eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz.

El próximo presidente tendrá el desafío de atacar un déficit fiscal de casi 7% del PIB y una deuda pública que supera 64% del PIB, sin nuevos ingresos petroleros por cuenta de una transición energética del gobierno que frenó la exploración.

Petro recibió una economía débil tras la pandemia, recaudó menos impuestos de lo esperado y llevó al límite las arcas del Estado para financiar políticas sociales cuando el Congreso puso freno a algunas de sus reformas.

Lo que está en juego es continuar con las banderas de cambio que ha logrado mantener Petro o rechazarlas, pero la oposición se ha equivocado al ofrecer básicamente un ‘¡fuera Petro!’, que no es una visión de futuro, sino de pasado”, explicó Forero.

Campañas de fake news con IA

En medio del peor pico de violencia en una década, la desinformación relacionada con grupos armados encontró terreno fértil en la campaña presidencial de Colombia, que escogerá entre la continuidad de los diálogos de paz o la mano dura para doblegar a los criminales.

La organización civil Misión de Observación Electoral (MOE) incluyó a la desinformación entre los principales riesgos electorales porque puede profundizar la “radicalización política” y “llevar al elector a votar por sus emociones más que la razón”.

Contenidos falsos de los candidatos asociados a narcos, paramilitares y guerrilleros se viralizaron en redes sociales durante las semanas previas a los comicios.

Iván Cepeda aparece con frecuencia en contenidos falsos relacionados con rebeldes: en redes circula un video alterado con inteligencia artificial en el que dice que incorporará guerrilleros a las fuerzas militares; o un montaje en el que se le muestra “recibiendo instrucciones” de Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país.

Abelardo De la Espriella, abogado de varios paramilitares y narcos, supuestamente aparece junto a un mafioso en una fotografía en redes, pero el hombre de la imagen no es él.

Y de Paloma Valencia, muy cercana al expresidente Álvaro Uribe, se difundió un video tergiversado en el que supuestamente dice que gobernará con paramilitares.

Es difícil saber “quién está tras bambalinas” en este tipo de desinformación pues las redes “facilitan el anonimato”, dice Frey Muñoz, subdirector de la MOE

Con información de AFP.

*mcam