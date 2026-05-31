Irán no aprobará ningún acuerdo con EU que no garantice sus derechos

Teherán no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos que no garantice los derechos de los iraníes, dijo este domingo el principal negociador de Irán, Mohamad Bagher Ghalibaf.

No aprobaremos ningún acuerdo hasta que tengamos la certeza de que se han respetado los derechos del pueblo iraní", dijo Ghalibaf en un video transmitido por la televisión estatal.

Añadió que los negociadores iraníes "no confían ni en las palabras del enemigo ni en sus promesas".

Sus declaraciones se produjeron mientras Irán y Washington siguen intercambiando propuestas sobre un marco para un acuerdo que ponga fin a la guerra que estalló el 28 de febrero y que ha implicado a Oriente Medio.

El sábado, los medios The New York Times y Axios informaron de que el presidente estadounidense, Donald Trump, había remitido de nuevo a Teherán un nuevo marco para que Irán lo considerara, con términos "más duros", aunque sin mayores precisiones.

Trump ha afirmado que sus prioridades para cualquier acuerdo incluyen que Irán se comprometa a no desarrollar armas nucleares y la reapertura del bloqueado estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo antes de la guerra. "La garantía que necesito tener es que no habrá una arma nuclear. Ellos aceptaron eso y es muy interesante", declaró a su nuera Lara Trump en una entrevista transmitida por Fox News la noche del sábado.

Irán considera el levantamiento de las sanciones y la liberación de sus activos congelados que ascienden a 12 mil millones de dólares en bancos extranjeros como algunos de sus derechos clave que deben garantizarse bajo cualquier acuerdo con Estados Unidos.

Irán ha insistido en que requiere de la liberación de en recursos congelados antes de avanzar en conversaciones de fondo sobre temas como su programa nuclear.

Desde el estallido de la guerra, Irán ha mantenido un férreo control sobre el estratégico estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para el transporte energético mundial, y considera que la supervisión de la navegación a través de esa vía está dentro de sus derechos.

Con información de AFP.

*mcam