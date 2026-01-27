Irán se prepara ante arribo de portaviones; promete respuesta ‘contundente’

Irán aseguró que responderá de forma “contundente” ante cualquier agresión de Estados Unidos, coincidiendo con la llegada del portaviones estadunidense USS Abraham Lincoln a Medio Oriente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió ayer de una “respuesta contundente” que provocará “arrepentimiento ante cualquier agresión”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, declaró que Irán tiene “confianza en sus propias capacidades”.

En una aparente referencia al portaviones, el vocero añadió: “La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán”.

El Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadunidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central, anunció que el USS Abraham Lincoln “está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales”.

El presidente estadundiense Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar, tras amenazar a Irán durante las recientes protestas por la crisis económica en el país.

Estamos vigilando a Irán”, advirtió el mandatario la semana pasada.

SIGUEN SIN INTERNET

La organización especializada en ciberseguridad Netblocks confirmó que el bloqueo de internet en Irán sigue vigente y afirmó que busca ocultar “el alcance de la represión mortal contra la población civil”.

Un alto funcionario iraní dijo que espera que el acceso a internet para las empresas sea restablecido en los próximos dos días, después de que las autoridades impusieran un apagón del servicio durante la ola de protestas.

El grupo Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en EU, anunció más temprano que confirmó la muerte de 5 mil 848 personas por las manifestaciones.

cva