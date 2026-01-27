Aumenta la tensión: Fraudes somalíes, el origen de la presión a Minesota

Las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadunidenses abatidos a tiros por agentes federales en Mineápolis, aumentaron las tensión en torno a la ofensiva antiinmigración en Estados Unidos del presidente Donald Trump, quien insiste en culpar al “caos” demócrata en Minesota y al desfalco realizado por somalíes.

Miles de agentes federales de inmigración fueron desplegados desde hace semanas en Mineápolis, gobernada por demócratas, después de informes sobre un presunto esquema de fraude por parte de inmigrantes somalíes hacia el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP).

El FBI ya estaba investigando casos de fraude en Minesota, pero un video viral publicado a finales del 2025 —y compartido por Elon Musk y el vicepresidente de EU, JD Vance­— del creador de contenidos Nick Shirley sobre varias guarderías que recibían fondos pese a no tener niños detonaron los señalamientos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció a finales de diciembre la congelación de más de 10 mil millones de dólares en fondos federales destinados a guarderías y otros programas sociales en Minesota y otros estados, incluyendo Nueva York, California, Illinois y Colorado, a la espera de auditorías y verificaciones adicionales.

El HHS indicó que exigirán recibos, fotografías, registros de asistencia y licencias de operación, antes de liberar pagos futuros.

Hasta el momento, se han identificado al menos 250 millones de dólares en fondos federales comprometidos en estos esquemas, según informes del Congreso y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El gobierno de Trump incluso alega que el dinero destinado a subsidios para familias de bajos ingresos fue malversado con posibles envíos a grupos extremistas en Somalia, como Al-Shabaab.

Un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por republicanos, criticó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al fiscal general Keith Ellison por supuestamente ignorar denuncias de informantes y permitir que el fraude proliferara durante su mandato.

Walz ha señalado que el fraude existe en programas de beneficios en todo el país, no sólo en su estado, y que su administración lleva años colaborando con autoridades y que las investigaciones locales ya han conducido a 78 imputaciones y 57 condenas en casos relacionados.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, envió una carta el fin de semana a Walz exigiendo los datos de programas federales de asistencia social, como parte de un conjunto de medidas para “restaurar el Estado de derecho” en Minesota.

Organizaciones de defensa de los derechos civiles y líderes de la comunidad somalí han denunciado que la campaña federal estigmatiza a una minoría étnica y la decisión de congelar fondos perjudica a familias trabajadoras y centros de cuidado infantil que dependen del apoyo federal.

Esto no es sólo sobre fraude; es una forma de intimidar a nuestra comunidad”, dijo al Minnesota Reformer, Amina Awes, propietaria de un centro de guardería en Mineápolis.

TRUMP ENVÍA A SU “ZAR” DE INMIGRACIÓN

El presidente estadunidense Donald Trump anunció que enviaba a su “zar” antiinmigración y veterano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tom Homan, al estado de Minesota ante el aumento de la tensión.

(Homan) No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a muchas de las personas de allí. Tom es duro, pero justo y me informará directamente”, dijo Trump en su red Truth Social.

. Foto: AFP y Reuters

El presidente no quiere ver gente “herida o muerta en las calles de Estados Unidos”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en conferencia de prensa. Pero el mandatario quiere que cese “la resistencia y el caos” en Mineápolis, agregó.

La Casa Blanca negó que el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Gregory Bovino, haya sido destituido de su cargo.

Un tribunal federal de Minesota celebró una audiencia ayer sobre si el despliegue de agentes de inmigración viola las leyes en Minesota.

-Con información de AFP

