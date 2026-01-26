Gobierno de España pospone homenaje de Estado por tragedia ferroviaria en Andalucía

El homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria que dejó 45 muertos el 18 de enero en el sur de España, previsto inicialmente para el 31 de enero en Huelva, Andalucía, fue aplazado sin fecha definida, informó la Secretaría de Estado de Comunicación.

Tras hablar con una amplia mayoría de las familias de las víctimas del accidente de Adamuz, el Gobierno de España trasladó hoy a la Junta de Andalucía que a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir al homenaje de Estado el 31 de enero y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante”, indicó el Ejecutivo en un mensaje enviado a los medios.

Reproducir

Ambas administraciones acordaron, por ello, posponer la celebración del homenaje a una nueva fecha con el objetivo de contar con el mayor número posible de familiares, agregó la comunicación oficial.

Contactada por la Agence France-Presse (AFP), la Presidencia del Gobierno no comunicó de inmediato una nueva fecha.

Ceremonias de recuerdo y balance de heridos

Este domingo, cuando se cumplió una semana exacta del accidente, se celebraron dos ceremonias de recuerdo por las víctimas:

Huelva , de donde eran originarios muchos de los fallecidos.

, de donde eran originarios muchos de los fallecidos. Adamuz, localidad donde se produjo la colisión de los dos trenes de alta velocidad.

Además, 22 personas continúan hospitalizadas tras la catástrofe. Cómo ocurrió el accidente ferroviario

Foto: AFP

Los últimos coches de un tren del operador privado italiano Iryo descarrilaron a la altura de Adamuz cuando cubrían la ruta Málaga–Madrid el pasado domingo.

Dos vagones acabaron sobre la vía contigua justo cuando pasaba un tren de la compañía pública española Renfe, que circulaba en sentido contrario, de Madrid a Huelva, y que impactó contra ellos.

A falta de que concluya la investigación oficial, y descartado ya un fallo de los dos maquinistas —uno de ellos murió en el choque—, la primera hipótesis del descarrilamiento apunta a una fractura en un riel.

Investigación oficial y medidas de seguridad

La investigación del siniestro quedó en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Conforme a la normativa europea, la CIAF debe emitir un informe técnico independiente para determinar las causas del accidente y formular recomendaciones de seguridad, sin atribuir responsabilidades penales.

De acuerdo con los protocolos vigentes:

Adif , como gestor de la infraestructura ferroviaria,

, como gestor de la infraestructura ferroviaria, y las operadoras implicadas,

están obligadas a preservar pruebas, aportar registros de mantenimiento de la vía y facilitar los datos de las cajas registradoras de los trenes.

El gobierno central indicó además que, si se confirma la fractura del carril como causa probable, se revisarán los programas de inspección y ultrasonido de las vías de alta velocidad en todo el país, un procedimiento que ya se aplica de forma periódica en la red AVE para detectar fisuras internas no visibles a simple vista.

«pev»