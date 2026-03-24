Irán nombra nuevo jefe de seguridad tras la muerte de Alí Larijani

El gobierno iraní anunció el nombramiento de Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo jefe de seguridad nacional, tras el asesinato de Alí Larijani en un ataque aéreo israelí en Teherán la semana pasada.

Larijani, considerado una figura pragmática dentro del régimen, ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre los poderes del Estado.

¿Quién es Mohamad Bagher Zolghadr?

Zolghadr, de 72 años, es considerado un halcón de la política iraní. Fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno de Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) y desempeñó un papel clave como jefe del Estado Mayor conjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica durante ocho años tras la guerra con Irak. También fue uno de los responsables de la milicia islámica Basij, conocida por su papel en la represión interna.

Hasta su nuevo nombramiento, Zolghadr ejercía como secretario del Consejo de Discernimiento, lo que lo mantenía en el círculo más cercano del poder político y religioso. Su designación refuerza la línea dura del régimen en un momento de máxima tensión con Estados Unidos e Israel.

Altos cargos muertos en la guerra

La muerte de Larijani se suma a la lista de figuras clave que han perdido la vida desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos contra instalaciones militares y gubernamentales en Teherán y otras ciudades. Entre los fallecidos se encuentran:

Alí Jameneí , líder supremo de Irán.

, líder supremo de Irán. Mohammad Pakpur , comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria.

, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria. Abdorrahim Musaví, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes.

Estas bajas han golpeado duramente la estructura de mando del régimen, obligando a una rápida reconfiguración de su cúpula militar y política.

Negociaciones y mensajes cruzados

El nombramiento de Zolghadr coincide con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró estar negociando con Irán para buscar una salida a la guerra que cumple ya 25 días. Irán, por su parte, admitió haber recibido mensajes a través de intermediarios estadounidenses solicitando conversaciones, aunque aclaró que actualmente no hay negociaciones en curso.

El gobierno iraní no ha actualizado oficialmente el número de muertos en su territorio desde el 5 de marzo, cuando reportó 1,230 víctimas. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que la cifra real asciende a 3,268 fallecidos.