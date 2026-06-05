Irán lanza misiles contra Kuwait y Baréin tras bombardeos de Estados Unidos

El ejército de Estados Unidos informó el sábado que Irán lanzó siete misiles contra Kuwait y Baréin, de los cuales seis fueron interceptados y el séptimo no alcanzó su objetivo.

Los Guardianes de la Revolución iraní habían afirmado anteriormente haber atacado "bases enemigas" en la región después de bombardeos estadounidenses contra instalaciones de radar en Irán.

Los hechos ocurrieron apenas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informara la destrucción de radares de vigilancia costera en territorio iraní, una acción que Washington justificó como una medida de "legítima defensa" tras interceptar drones que, según afirmó, amenazaban la navegación en el estrecho de Ormuz.

Irán responde a los bombardeos de Estados Unidos con misiles

Los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron que llevaron a cabo ataques contra lo que describieron como "bases enemigas" en la región del Golfo. El anuncio fue difundido por la televisión estatal iraní IRIB poco después de que se activaran alertas aéreas en Kuwait y Baréin.

Bases enemigas en la región fueron alcanzadas por misiles aéreos”, señalaron los Guardianes de la Revolución en un comunicado difundido por medios oficiales iraníes.

La respuesta iraní se produjo luego de que fuerzas estadounidenses atacaran instalaciones de radar ubicadas en Goruk y en la isla de Qeshm, en el sur de Irán. Según Washington, esos sistemas eran utilizados para monitorear el tráfico marítimo y coordinar operaciones militares en las aguas cercanas al estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los puntos más sensibles del planeta. Por esa vía marítima transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), por lo que cualquier alteración en la zona suele generar preocupación en los mercados internacionales.

Mientras las autoridades iraníes aseguraban haber golpeado posiciones enemigas, en Kuwait y Baréin comenzaron a sonar sirenas de emergencia. Testigos reportaron explosiones y movimientos de las defensas aéreas en ambos países, que albergan importantes instalaciones militares estadounidenses.

Las defensas aéreas kuwaitíes están respondiendo en estos momentos a ataques hostiles con misiles y drones”, informó el ejército de Kuwait a través de la red social X.

Washington afirma que interceptó seis misiles

Horas después, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que Irán había lanzado siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin como represalia por las operaciones estadunidenses.

Irán lanzó siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin. Según las primeras evaluaciones, seis fueron interceptados y un séptimo no alcanzó su objetivo previsto”, informó CENTCOM en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses también aseguraron que no se registraron bajas entre su personal ni daños en las instalaciones de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, cuya sede se encuentra en Baréin.

Hasta el momento, no se han reportado daños al personal estadounidense, y las afirmaciones iraníes sobre daños al cuartel general de la Quinta Flota en Baréin son falsas”, sostuvo el mando militar.

El nuevo episodio se suma a una cadena de enfrentamientos ocurridos durante las últimas semanas pese a que ambas partes han mencionado la existencia de un alto al fuego parcial. Desde principios de junio, Washington ha ejecutado varios ataques sobre infraestructura militar iraní, mientras Teherán ha respondido mediante drones, misiles y operaciones navales en el Golfo.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán aún conserva una parte importante de su capacidad militar.

Tienen algunos misiles, tienen algunos drones. Diría, en términos de porcentajes, quizá un 21% o 22% de sus misiles”, declaró Trump en una entrevista con NBC News.

La nueva confrontación evidencia que la crisis entre Washington y Teherán continúa lejos de una solución. Además de aumentar el riesgo de una guerra regional de mayor alcance, los enfrentamientos mantienen en alerta a los países del Golfo, donde se concentran bases militares estadounidenses y algunas de las principales rutas energéticas del mundo.