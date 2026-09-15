Guerra contra Irán ha costado 38 mil millones de dólares a Estados Unidos

La guerra con Irán le ha costado a Estados Unidos alrededor de 38 mil millones de dólares hasta el 1 de agosto, informó el martes la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo no partidista.

El conflicto estalló con los ataques estadunidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

Hasta el 1 de agosto de 2026, el conflicto armado con Irán le ha costado al Departamento de Defensa aproximadamente 38 mil millones de dólares", señaló la CBO (por sus siglas en inglés) en un informe.

Añadió que, dependiendo de la intensidad de las hostilidades, los costos mensuales podrían situarse entre 2 mil y 3 mil millones de dólares o más si la guerra continúa.

Las cifras reflejan el costo de reemplazar las municiones gastadas y el equipo perdido en combate, así como el aumento de los precios de combustible para las fuerzas armadas, entre otros factores, señaló el informe.

El análisis se elaboró tras una solicitud de información que hicieron varios legisladores demócratas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó en julio que la guerra con Irán había costado 37 mil 500 millones de dólares.

La CBO estimó el martes que el principal efecto económico del conflicto con Irán tiene que ver con las presiones inflacionarias debido a las interrupciones en el suministro de petróleo y gas natural.

Irán respondió a la ofensiva con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los costos.

El CBO estima ahora que la inflación en el primer trimestre del próximo año será 0.5 puntos porcentuales más alta de lo que había proyectado en febrero, en referencia al índice de precios de los gastos de consumo personal.

Guerra cuestionada en las calles; una deuda que roza el récord

El costo bélico se acumula en medio de un rechazo creciente tanto en el Capitolio como entre la población. La Cámara de Representantes aprobó en julio, por segunda vez, una resolución para exigir la aprobación del Congreso antes de continuar la ofensiva —214 votos a favor contra 208 en contra—, mientras el Senado rechazó una medida similar por apenas dos votos.

El representante demócrata Gregory Meeks calificó la guerra como no autorizada por el pueblo estadunidense, y el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, la describió como imprudente y costosa para el país tras la muerte de varios soldados.

En el Senado, los senadores Rand Paul, republicano de Kentucky, y Tim Kaine, demócrata de Virginia, impulsaron sin éxito una resolución para frenar nuevas acciones militares sin aval legislativo.

El rechazo no se limita al Capitolio: una encuesta de Reuters-Ipsos mostró que 45% de los estadunidenses, incluido 34 por ciento de los republicanos, señaló que el alza en los precios de gasolina y petróleo los haría más propensos a oponerse al conflicto, y voces afines a Trump, como la presentadora Megyn Kelly, también se han sumado a las críticas.

El nuevo cálculo de la CBO llega, además, en un momento en que la deuda nacional estadunidense ya alcanzó en agosto la cifra récord de 40 billones de dólares —equivalente a 123 por ciento del producto interno bruto del país, uno de los diez niveles más altos del mundo—, luego de haber superado los 39 billones apenas cinco meses antes.

Según la Fundación Peter G. Peterson, la deuda crece a un ritmo de casi 7 mil millones de dólares diarios, y el Bipartisan Policy Center proyecta que Estados Unidos podría chocar el próximo año con el límite legal de endeudamiento, fijado en 41,1 billones de dólares, lo que obligaría al Congreso a votar de nuevo si lo eleva o lo suspende.