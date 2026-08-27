Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026

Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de año, tras un nuevo aumento de los ahorcamientos en los últimos días, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump exigió su detención, informó el jueves una oenegé.

Al menos 511 personas han sido ejecutadas en lo que va de 2026, según la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, incluidas al menos 29 personas relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.

Entre los ejecutados se encuentran al menos 16 mujeres y 13 "presos políticos" afiliados a grupos de oposición prohibidos, señaló la organización.

Los activistas acusan a Irán de utilizar la pena capital como medio para intimidar a la población tras las protestas y la guerra que estalló el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas", declaró el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

"Nos preocupa que esta tendencia pueda empeorar en los próximos meses", agregó.

Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que estallaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.

Trump escribió el martes en su red Truth Social que Irán "asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca".

"Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA", agregó.

Amiry-Moghaddam dijo que, durante la guerra, la comunidad internacional se centró en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, dándole "a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte".

El responsable celebró los comentarios de Trump y afirmó que "una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica".

IHR afirma que cientos de manifestantes más han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían acarrear la pena capital.

Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2 mil 159 personas en 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando ahora las ejecuciones de manifestantes y otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.

Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán, afirmando que está ejecutando a manifestantes para "silenciar la disidencia".