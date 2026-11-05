Extrema derecha europea se desmarca de Trump, achaca derrota de republicanos a guerra con Irán

La derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos comenzó a tener repercusiones en Europa. Líderes de la extrema derecha europea, que hasta hace poco presumían su cercanía ideológica con Donald Trump y el movimiento MAGA, ahora toman distancia del presidente estadounidense y atribuyen el revés electoral a la guerra con Irán, el encarecimiento de la vida y el incumplimiento de sus promesas de campaña.

El cambio de postura contrasta con el respaldo que varios dirigentes europeos expresaron después de la victoria de Trump en 2024. Algunos incluso viajaron a Washington para fortalecer sus vínculos políticos y recibieron el apoyo del empresario Elon Musk, uno de los principales aliados del mandatario estadounidense.

Ahora, ante el avance demócrata en las urnas, figuras de la derecha radical en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido han comenzado a cuestionar las consecuencias de la política exterior de Trump, aunque varios evitan responsabilizarlo directamente por el resultado.

Guerra con Irán y costo de vida golpean a Trump en Europa

Uno de los pronunciamientos más significativos fue el de Jordan Bardella, dirigente de la Agrupación Nacional de Francia, partido que aparece entre los favoritos para encabezar un próximo Gobierno.

Bardella consideró que el segundo mandato de Trump ha tenido un perfil menos aislacionista que el primero, entre 2017 y 2021, y advirtió sobre las consecuencias internacionales de la intervención estadounidense en Medio Oriente.

La intervención estadounidense en relación con Irán acarrea consecuencias muy graves", afirmó, al referirse al impacto de la guerra sobre las economías internacionales.

En Alemania, Alice Weidel, colíder de Alternativa para Alemania (AfD), también vinculó el resultado electoral con el incumplimiento de los compromisos que Trump asumió ante sus votantes.

Trump había prometido a sus votantes que no llevaría a cabo una política exterior intervencionista… Esa promesa incumplida ha vuelto ahora para perseguir a los republicanos", declaró al medio T-Online.

Las críticas apuntan a una de las principales contradicciones de la estrategia política de Trump: haber prometido reducir la participación militar de Estados Unidos en conflictos internacionales y terminar involucrado en una guerra con Irán.

El propio mandatario reconoció que el conflicto tuvo influencia en las derrotas republicanas, aunque defendió su decisión de mantener la ofensiva.

El distanciamiento de los dirigentes europeos no necesariamente representa una ruptura ideológica con el trumpismo. AFP

Salvini y Vannacci cuestionan la estrategia

En Italia, el dirigente de la Liga y viceprimer ministro, Matteo Salvini, atribuyó el resultado electoral a la combinación de conflictos internacionales y dificultades económicas que afectan directamente a los hogares.

El resultado estadounidense se vio influido sobre todo por las guerras, las tensiones internacionales y el aumento del costo de la vida, cuyas consecuencias recaen directamente sobre las familias", sostuvo.

Salvini agregó que espera que el resultado de las urnas contribuya a modificar el escenario internacional.

La esperanza es que esta votación pueda suponer un impulso hacia el fin de los conflictos y el retorno a la paz", expresó.

Una postura más directa adoptó Roberto Vannacci, exgeneral italiano y dirigente de Futuro Nazionale, quien anteriormente había manifestado su admiración por el nacionalismo de Trump y su política de "América Primero".

Vannacci consideró que el presidente estadounidense no cumplió sus principales compromisos internacionales y cuestionó que, en lugar de reducir los conflictos, haya abierto un nuevo frente militar.

Trump no estuvo a la altura de las expectativas, fue incapaz de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y desencadenó una guerra contra Irán", declaró a la agencia ANSA.

El dirigente italiano argumentó que el encarecimiento de los energéticos, la incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados afectaron a la clase media estadounidense y contribuyeron al castigo electoral contra los republicanos.

Alianza con Trump, un lastre electoral

El distanciamiento de los dirigentes europeos no necesariamente representa una ruptura ideológica con el trumpismo. También responde a un cálculo político ante el deterioro de la imagen del presidente estadounidense.

Así lo explicó Mujtaba Rahman, director general de la consultora de riesgo político Eurasia Group, quien advirtió que la cercanía con Trump podría dejar de representar una ventaja para los partidos de derecha en Europa.

"Su creciente impopularidad, sobre todo en lo que respecta al costo de la vida, corre el riesgo de convertir lo que antes era un activo político en un lastre electoral", señaló Rahman a Reuters.

El analista consideró que estos dirigentes buscan conservar la influencia ideológica del movimiento estadounidense sin asumir el costo de sus decisiones económicas y militares.

"El impulso ideológico del trumpismo" puede resultar atractivo para sus aliados europeos, pero no necesariamente el "caos y la perturbación económica de su presidencia", explicó.

Rahman también advirtió que el distanciamiento podría tener consecuencias para los propios partidos europeos, debido a que Trump y sus aliados del movimiento MAGA consideran a la extrema derecha europea parte de su red de socios políticos.

Una eventual respuesta de Washington podría traducirse en el retiro del respaldo político o incluso en enfrentamientos con quienes anteriormente fueron sus aliados.

Vox y Reform UK reaccionan a la derrota republicana

En España, Santiago Abascal, dirigente de Vox, evitó profundizar en las consecuencias de la derrota republicana y marcó distancia respecto de la política estadounidense.

"Me encuentro en España y no en Míchigan", respondió a los periodistas.

El comentario contrasta con sus anteriores declaraciones sobre la alianza que mantenía con Trump y el movimiento MAGA.

En Reino Unido, Rupert Lowe, líder de Restore Britain, calificó la decisión de atacar Irán como un "error catastrófico".

¿Qué ha conseguido esta guerra? Absolutamente nada que valga la pena", escribió en un extenso mensaje publicado en X, aunque evitó mencionar directamente a Trump.

Por su parte, Nigel Farage, dirigente de Reform UK y uno de los políticos europeos que más ha presumido su amistad con el presidente estadounidense, reconoció la magnitud del revés republicano.

Farage calificó el resultado como una "derrota total y absoluta", después de haber minimizado previamente las posibilidades de una victoria contundente de los demócratas.

El político británico también planteó la posibilidad de una ruptura entre Trump y el vicepresidente JD Vance.