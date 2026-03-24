Irán denuncia ataques a infraestructura de gas pese a supuesta tregua de Trump

Dos instalaciones de gas y un gasoducto, en Irán, fueron blanco de ataques de Israel y Estados Unidos, aseguraron este martes medios locales, horas después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, anunciara haber aplazado su amenaza de golpear infraestructuras energéticas del país. La supuesta tregua que había anunciado el mandatario no se concretó.

En el marco de los continuos ataques perpetrados por el enemigo sionista y estadounidense, el edificio de la administración del gas y la estación de regulación de presión de gas de la calle Kaveh, en Isfahán, fueron objeto de ataques", informó la agencia de noticias Fars.

Estas instalaciones en Isfahán, una ciudad del centro del país, resultaron "parcialmente dañadas", añadió Fars, que fue el único medio que informó del incidente.

La agencia también informó de otro ataque contra un gasoducto de la central eléctrica de Jorramshahr, en el suroeste del país, sin especificar la magnitud de los daños.

Irán lanzó el martes una nueva oleada de misiles contra Israel, un día después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos mantiene conversaciones "muy buenas" con Teherán y aplazara los ataques previstos contra infraestructuras energéticas.

Medios iraníes afirmaron sin embargo el lunes que no hay negociaciones en curso para poner fin a la guerra.

Explosiones y seis heridos en Tel Aviv; Irán responde con ataques

Seis personas resultaron levemente heridas el martes por la mañana en Tel Aviv, donde se produjeron varias explosiones tras una alerta de misiles iraníes, informó el Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

El organismo difundió videos de un edificio parcialmente destrozado y de vehículos en llamas.

La mañana del martes, la televisión estatal iraní anunció que Teherán disparó una "nueva oleada de misiles" contra Israel. Más tarde, el ejército israelí dijo que intentaba interceptarlos.

Netanyahu: Israel continuará ataques en Irán y Líbano -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que habló con Donald Trump y que el presidente estadounidense cree que los logros militares conjuntos pueden traducirse en un acuerdo negociado que proteja los intereses de Israel, pero prometió proseguir con los ataques.

"Seguimos los ataques tanto en Irán como en Líbano", afirmó.

Con información de AFP.

*mcam