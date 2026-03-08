Irán se declara capaz de afrontar al menos 6 meses de guerra contra EU e Israel

Irán aseguró este domingo que es capaz de luchar durante al menos seis meses más contra Estados Unidos e Israel, que al amanecer bombardeó un hotel en el centro de Beirut (Líbano) al que acusaba de albergar a líderes de los Guardianes de la Revolución de Teherán.

La guerra en Oriente Medio, que entró en su noveno día, también dio lugar a nuevos ataques aéreos nocturnos en varios países del Golfo.

Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán son capaces de continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones", aseguró Ali Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes, el ejército ideológico de la república islámica, citado por la agencia de noticias Fars.

Por su parte, Estados Unidos e Israel atacaron el sábado un depósito de crudo al sur de Teherán, según la prensa estatal iraní, el primer ataque registrado contra infraestructuras petroleras de Irán desde el inicio del conflicto.

Los ataques también afectaron a un depósito de combustible en el noroeste de la capital.

Durante la noche, a unos 1.500 km en Beirut, Israel afirmó haber llevado a cabo un "ataque de precisión" contra "importantes comandantes" de la Fuerza Quds, la rama de operaciones exteriores de los Guardianes iraníes, a los que señaló de preparar "ataques terroristas".

Según el Ministerio de Salud libanés, Israel bombardeó un centro hotelero en pleno centro de Beirut y causó cuatro muertos y 10 heridos.

El ataque tuvo como objetivo el hotel Ramada, en el barrio costero de Raouché, una zona turística que hasta ahora se había librado de los ataques israelíes contra el movimiento chií proiraní Hezbolá.

Se reportó una habitación en el cuarto piso con las ventanas rotas y las paredes ennegrecidas, y a decenas de clientes huyendo con su equipaje.

No se ha podido verificar de forma independiente la identidad de las víctimas, pero una fuente de seguridad declaró bajo condición de anonimato que paramédicos afiliados a Hezbolá habían evacuado tres cadáveres del hotel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había afirmado previamente en un discurso que su país continuaría "con toda su fuerza" la guerra contra Irán, mediante "un plan metódico, con muchas sorpresas".

Países del Golfo, atacados

La guerra comenzó el 28 de febrero por iniciativa de Israel y Washington, que atacaron el corazón del poder en Teherán y mataron, entre otros, al líder supremo Alí Jamenei.

Desde entonces, los bombardeos israelíes y estadunidenses continúan sobre Irán. El Estado hebreo también bombardea Líbano para neutralizar a Hezbolá.

El ejército israelí afirmó ya haber llevado a cabo 3.400 ataques en una semana. Washington ha informado de 3.000.

El régimen iraní responde lanzando misiles y drones contra Israel y los estados del Golfo que albergan intereses estadounidenses.

El domingo por la mañana, las sirenas de alerta volvieron a sonar en el norte de Israel, debido a la llegada de misiles lanzados por Teherán, según el ejército.

La guerra desestabiliza todo Oriente Medio y más allá, debido en particular a los efectos sobre la producción y la distribución de hidrocarburos, que hacen que los precios se disparen.

En Kuwait, drones golpearon los depósitos de combustible del aeropuerto internacional, según el Ministerio de Defensa local, que denunció una operación contra "una infraestructura vital".

Y en Arabia Saudita, el barrio diplomático de Riad fue blanco de un ataque con drones, frustrado según el gobierno del reino.

