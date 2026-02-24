Irán asegura que hará lo necesario para alcanzar acuerdo con Estados Unidos

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, afirmó que Teherán está dispuesto a adoptar “todas las medidas necesarias” para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Sus palabras, difundidas por la prensa estatal, llegan en un momento de tensión creciente en Oriente Medio y en vísperas de una nueva ronda de negociaciones prevista para el jueves en Ginebra.

Takht-Ravanchi insistió en que la delegación iraní acudirá a la mesa de diálogo “con honestidad y buena fe”, subrayando que el objetivo es lograr un acuerdo lo antes posible. “Entraremos en la sala de negociaciones con la intención clara de avanzar, sin dobles intenciones”, señaló.

Fuentes estadounidenses confirmaron que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner encabezarán la delegación de Washington. La reunión se produce tras la reanudación de contactos a principios de mes, en un contexto marcado por el refuerzo militar estadounidense en la región y las advertencias de Irán de que responderá con ataques a bases norteamericanas si su territorio es bombardeado.

Posiciones de Irán

Un alto funcionario iraní adelantó que Teherán podría considerar enviar al extranjero la mitad de su uranio enriquecido, diluir el resto y participar en un consorcio regional de enriquecimiento nuclear.

A cambio, exigiría el reconocimiento de su derecho al “enriquecimiento nuclear pacífico” y el levantamiento de las sanciones económicas que han golpeado duramente a su economía. Esta propuesta busca equilibrar las demandas de seguridad de Estados Unidos con la necesidad de Irán de mantener su programa nuclear bajo parámetros civiles.

Postura de Washington

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que la primera opción del presidente Donald Trump es la diplomacia, aunque advirtió que el mandatario está dispuesto a recurrir a la fuerza letal si las negociaciones fracasan o si Irán representa una amenaza directa.

Antecedentes de las negociaciones

Las conversaciones indirectas entre ambos países en 2025 no lograron resultados, principalmente por la exigencia de Washington de que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio en su territorio, considerado por Estados Unidos como una vía hacia la bomba nuclear. Teherán, por su parte, ha negado de manera constante que busque desarrollar armas nucleares, insistiendo en que su programa tiene fines exclusivamente pacíficos.

El anuncio de Irán de estar dispuesto a adoptar medidas concretas abre una ventana de oportunidad en un proceso diplomático marcado por la desconfianza mutua. La reunión en Ginebra será clave para determinar si ambas partes logran avanzar hacia un acuerdo que combine garantías de seguridad con alivio económico.

Con información de Reuters.