Basura con sorpresa incluida, trabajador descubre a ladrón “escondido” en Ohio | VIDEO

Un trabajador de saneamiento en Ohio descubrió a un sospechoso buscado escondido en un bote de basura, luego de que este huyera de una parada de tráfico.

El video de la cámara del tablero muestra al hombre saltando del contenedor y corriendo, mientras un oficial lo persigue hasta lograr detenerlo. Según la policía, el trabajador alertó rápidamente a los agentes que ya rastreaban la zona, lo que permitió la captura.

El sospechoso fue puesto bajo custodia sin incidentes. El departamento de policía, en tono irónico, lo apodó “Oscar el Gruñón”, destacando que apareció “en el lugar y el momento adecuados” para ser arrestado.

Índices de delincuencia en Ohio

Ohio se ha consolidado como uno de los estados con índices de delincuencia inferiores al promedio nacional. Según datos del FBI y del Office of Criminal Justice Services (OCJS), en 2024 se registraron 294 delitos violentos por cada 100,000 habitantes, un 18.2% menos que la media de Estados Unidos. En el mismo periodo, los delitos contra la propiedad alcanzaron 1,551 por cada 100,000 habitantes, un 11.9% menos que el promedio nacional.

Los delitos violentos incluyen homicidios, agresiones con agravantes, violaciones y robos, mientras que los delitos contra la propiedad abarcan hurtos, allanamientos y robos de vehículos. Estas cifras reflejan que Ohio mantiene un nivel de seguridad relativamente favorable en comparación con otros estados.

Entre 2016 y 2023, el OCJS reportó fluctuaciones en las tasas de criminalidad. Los delitos contra la propiedad mostraron una tendencia descendente, mientras que los delitos violentos se mantuvieron relativamente estables.

El costo económico de la delincuencia en Ohio es significativo. En 2025, se estimó en 5.3 mil millones de dólares, lo que equivale a 1,084 dólares por hogar. Este cálculo incluye gastos relacionados con daños materiales, atención médica, procesos judiciales y pérdida de productividad.