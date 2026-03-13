Irán advierte que podría atacar bases militares en Europa si se usan contra su territorio

En medio de la creciente escalada militar en Oriente Medio, el embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, advirtió que su país podría atacar cualquier base militar utilizada para lanzar operaciones contra Irán, incluso si estas se encuentran en territorio europeo.

La declaración fue realizada durante una entrevista con el programa 12 Minutes With del medio Euronews.

El diplomático insistió en que la estrategia de Teherán se basa en el principio de defensa nacional, pero dejó claro que las fuerzas armadas iraníes consideran legítimo responder contra instalaciones desde donde se realicen ataques.

Permítame dejarlo claro, nuestras fuerzas armadas han establecido que cualquier instalación, cualquier base que se utilice para atacar a Irán será un objetivo legítimo para nuestro ejército”, afirmó.

Irán amenaza a la UE AFP.

Al ser preguntado directamente sobre si esta advertencia incluía instalaciones situadas en Europa, Bahreini evitó confirmar un objetivo concreto, pero reiteró que su país utilizará todos los medios necesarios para garantizar su seguridad.

Defenderemos nuestro país con los medios que consideremos necesarios para asegurarnos de que no haya agresiones contra Irán”, señaló.

Las declaraciones del embajador se producen cuando el conflicto en Oriente Medio está a punto de entrar en su tercera semana, con una creciente implicación de actores internacionales y un aumento de los ataques en distintas zonas de la región.

El presidente francés, Emmanuel Macron, informó el viernes de la muerte de un soldado francés tras un ataque ocurrido en la región autónoma del Kurdistán iraquí, lo que representa la primera baja militar de Francia desde el inicio de la guerra. En el mismo incidente, otros seis militares franceses resultaron heridos.

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Aunque nadie ha reivindicado oficialmente el ataque, el grupo armado chií proiraní Ashab al Kahf anunció en un comunicado que comenzará a atacar “todos los intereses franceses” en Irak y en la región.

La advertencia llegó después de que Francia desplegara un portaaviones que opera actualmente en el Mediterráneo oriental.

El conflicto también ha alcanzado otras posiciones estratégicas. Dos días después del inicio de la guerra, un dron presuntamente de fabricación iraní impactó en la base de la RAF en Akrotiri, situada en Chipre. Un día más tarde, dos drones adicionales que se dirigían hacia la misma base fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo.

El Ministerio de Defensa británico considera probable que el dron que logró impactar haya sido lanzado por una milicia proiraní ubicada en Líbano o en el oeste de Irak.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, subrayó que el ataque se produjo antes de que el Reino Unido anunciara que permitiría a Estados Unidos utilizar sus bases militares para operaciones calificadas como defensivas.

La tensión también ha salpicado a Turquía, país que alberga la base aérea estadounidense de Incirlik, una instalación clave dentro de la estrategia militar de la OTAN. En los últimos días, la alianza atlántica aseguró haber derribado dos misiles iraníes que se dirigían hacia el espacio aéreo turco.

Sin embargo, el embajador Bahreini negó categóricamente que Irán haya lanzado ataques contra Turquía. Según explicó, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mantuvo una conversación con el presidente turco para aclarar la situación.

Nuestro presidente ha hablado con el presidente turco y creo que ha quedado claro que no ha habido ningún ataque por nuestra parte contra ese país”, afirmó.

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El mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmó que mantuvo una llamada con su homólogo iraní y le transmitió que cualquier violación del espacio aéreo turco “no puede justificarse por ningún motivo”.

Ante esta situación, la OTAN declaró que permanece “preparada para defender el territorio de sus miembros”. Sin embargo, fuentes de la alianza señalaron que, por el momento, Turquía no ha activado los mecanismos formales para solicitar acciones colectivas contra Irán.

Mientras el conflicto continúa intensificándose, también se multiplican sus consecuencias económicas, especialmente en el mercado del petróleo, cuyo precio se ha disparado desde el inicio de las hostilidades.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en la red social Truth Social que el encarecimiento del crudo podría acabar siendo beneficioso para la economía estadounidense.

Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian reiteró que la única forma de poner fin a la guerra es reconocer los derechos legítimos de Irán, pagar reparaciones y establecer garantías internacionales firmes para evitar nuevas agresiones.

Según el embajador Bahreini, el objetivo de Teherán es poner fin al actual ciclo de negociaciones seguidas de ataques, aunque advirtió que Irán continuará con su “acción defensiva” hasta que cesen las hostilidades.