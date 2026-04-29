Revelan selfie del sujeto que intentó asesinar a Trump; foto es pieza clave de la investigación

El Departamento de Justicia difundió este miércoles una fotografía tomada por Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

La imagen, capturada en la habitación del Washington Hilton minutos antes del ataque, muestra al sospechoso vestido con pantalón y camisa negra, corbata roja, una funda de arma al hombro, un cuchillo enfundado y una bolsa con municiones.

Según los fiscales, la selfie fue realizada alrededor de las 20:03 horas, y poco después Allen programó correos electrónicos con un archivo titulado “Disculpa y explicación”, enviados a las 20:30.

El intento de ataque

Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, fue detenido tras correr hacia una barricada de seguridad cerca del salón de baile donde se celebraba la gala. El incidente provocó un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto, aunque Trump no resultó herido.

De acuerdo con las autoridades, el acusado portaba una escopeta de bombeo calibre 12 adquirida en 2024 y una pistola semiautomática calibre .38 comprada en 2023. La rápida reacción de los agentes evitó que el ataque tuviera consecuencias mayores.

El lunes, Allen compareció ante un juez y enfrenta tres cargos penales, entre ellos el de intento de asesinato del presidente estadounidense.

Su defensa sostiene que se considera inocente, mientras la fiscalía insiste en la gravedad de las pruebas presentadas, incluyendo la fotografía y los correos electrónicos enviados minutos antes del ataque. La solicitud de prisión preventiva busca garantizar que el acusado permanezca bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.