La libertad de prensa se viola con frecuencia de manera encubierta o silenciosa: Papa León XIV

El Papa León XIV denunció que lamentablemente el derecho a la libertad de prensa “se viola con frecuencia de manera flagrante, a veces encubierta o silenciosa" en muchas partes del mundo.

Desde la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Sumo Pontífice dijo sentirse preocupado por los ataques a la prensa y pidió recordar a los numerosos periodistas que han sido víctima de la guerra y la violencia, consideró que su testimonio es "un llamado a la verdad y a la justicia".

El acecho que enfrentan los periodistas por realizar su labor con profesionalismo y responsabilidad fue puesto de manifiesto por León XIV este domingo al conmemorarse la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa declarada por la UNESCO desde 1994, y cuyo origen tomó en cuenta la redacción de un documento de comunicadores africanos que pugnaron por una prensa libre.

León XIV puso de relevancia el papel de los periodistas en el mundo luego de la oración Regina Coeli (Reina del Cielo) la cual sustituye al Ángelus en el tiempo de la Pascua.

En este marco, destacó que "constantemente" el derecho humano a la libertad de prensa es violentado.

Al comenzar el mes de mayo, dedicado a la Virgen María en la fe católica, el Papa invitó a los creyentes a rezar el Rosario con la intención de mantener la unidad de la iglesia y por la paz en el mundo.

En el caso de México, durante el 2025 ocupó el tercer lugar a nivel mundial como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Cuartoscuro

Periodistas asesinados en México

En el caso de México, durante el 2025 ocupó el tercer lugar a nivel mundial como el país más peligroso para ejercer el periodismo con la ejecución de seis comunicadores.

Los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), indicaron que los distintos gobiernos -local, federal y municipal - no registran avances en la protección de los periodistas y del derecho a la libertad de prensa.

Los datos de la asociación civil Artículo 19, en el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo hasta este momento se han perpetrado o asesinatos en contra de periodistas relacionados presuntamente con su labor informativa; en tanto que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador los periodistas asesinados ascendieron a 47, igual que en el tiempo de Enrique Peña Nieto.

En tanto que el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se coloca como el sexenio con más periodistas asesinados con 48, según Artículo 19.

fdm