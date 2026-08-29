Irán admite que sanciones de EU golpean su economía

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció que las sanciones impuestas por Estados Unidos están afectando la economía de su país, pese a que apenas unos días atrás había insistido en que las nuevas medidas de Washington no tendrían resultados.

Algunos dicen que las sanciones no tienen efecto alguno; francamente no sé qué decirle a esa gente”, declaró Pezeshkian durante una entrevista con la televisión estatal, transmitida la noche del viernes.

El mandatario agregó que Irán se encuentra en una situación de guerra y que, ante este escenario, la población debe asumir las condiciones que corresponden a un periodo de conflicto. Pezeshkian hizo referencia a la contienda que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero y que, hasta ahora, no ha encontrado una salida.

EU busca aumentar la presión económica sobre Irán

El lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó un plan cuyo objetivo es lograr la “asfixia económica” de Irán. Además, amenazó con imponer duras consecuencias a los países terceros que mantengan intercambios comerciales con Teherán y que, de esa manera, intenten reducir los efectos del cerco económico estadounidense.

Las nuevas medidas se suman al régimen de sanciones contra Irán que comenzó a reforzarse desde 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Washington del acuerdo internacional alcanzado en 2015 sobre el programa nuclear iraní.

Pezeshkian señaló el viernes que las exportaciones y las importaciones de Irán han caído entre 25% y 35% en los últimos meses, una reducción que coincide con el bloqueo naval de Estados Unidos a los puertos iraníes.

REUTERS

Irán analiza aumentar el precio de la gasolina

En este contexto, el presidente iraní también se pronunció a favor de aumentar el precio de la gasolina, un tema especialmente sensible en el país debido a que este combustible ha estado tradicionalmente fuertemente subsidiado.

Irán es un importante productor y exportador de crudo, por lo que cualquier incremento en el precio de la gasolina en las estaciones de servicio representa una decisión políticamente delicada para el gobierno.

El vicepresidente Mohammad Jafar Ghaempanah había señalado el miércoles que el bloqueo estadounidense a los puertos de Irán estaba impidiendo la importación de suficiente gasolina para cubrir el consumo interno.

Ese mismo día, sin embargo, Pezeshkian había asegurado que las últimas sanciones anunciadas por Estados Unidos “no lograrían nada”, en contraste con el reconocimiento que hizo posteriormente sobre los efectos que las medidas estadounidenses están teniendo sobre la economía iraní.

Con información de AFP.

*mcam