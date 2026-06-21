Irán aconseja a EU ‘medir sus palabras’ tras amenaza de Trump

Irán advirtió a Estados Unidos que "mida sus palabras" después de que Donald Trump amenazara con reanudar los ataques contra Teherán si no detiene a sus aliados en Líbano. Las declaraciones se produjeron mientras ambas delegaciones mantienen en Suiza las primeras negociaciones destinadas a reducir la tensión en Oriente Medio y avanzar hacia un acuerdo sobre seguridad regional y el programa nuclear iraní.

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió a las declaraciones del presidente estadounidense con una advertencia directa. El dirigente iraní aseguró que las fuerzas armadas de su país están preparadas para responder si aumenta la presión militar.

La reacción llegó después de que Donald Trump afirmara que Irán debe impedir que sus aliados en Líbano continúen actuando contra Israel y amenazara con nuevos ataques militares contra territorio iraní.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron mientras su vicepresidente, JD Vance, participa en Suiza en las primeras conversaciones entre ambos países desde la firma de un memorando de entendimiento destinado a contener el conflicto regional.

Las amenazas de Trump tensan las negociaciones

Trump afirmó que Teherán debe impedir que sus aliados en Líbano continúen generando inestabilidad y advirtió que Estados Unidos podría volver a actuar militarmente.

Las palabras del presidente estadounidense introdujeron un nuevo elemento de tensión en unas negociaciones que buscan reducir las hostilidades y evitar una ampliación del conflicto en Oriente Medio.

La agencia iraní Fars informó que las amenazas estadounidenses provocaron la suspensión temporal de las conversaciones, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente por los mediadores ni por las delegaciones participantes.

El memorando firmado días atrás por Washington y Teherán establece el compromiso mutuo de abstenerse del uso de la fuerza y de evitar nuevas acciones militares directas entre ambos países.

Líbano se convierte en el principal obstáculo

La situación en Líbano se ha convertido en el asunto más delicado de las conversaciones.

Irán sostiene que no podrá avanzarse hacia una nueva fase de las negociaciones mientras continúen las operaciones militares israelíes y no se consolide un alto el fuego duradero.

Las autoridades iraníes consideran que Estados Unidos no ha cumplido con los compromisos asumidos para reducir la violencia en territorio libanés.

Aunque durante las últimas horas se registró una disminución de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, las posiciones continúan siendo distantes. Israel mantiene su intención de conservar una zona de seguridad en el sur libanés, mientras que Hezbolá rechaza esa posibilidad.

La guerra ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas y ha dejado amplias zonas del sur de Líbano gravemente destruidas.

Estrecho de Ormuz vuelve a presionar a los mercados

La tensión diplomática coincide con la decisión iraní de volver a restringir el tránsito en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

Por esta vía circula aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier interrupción genera preocupación en los mercados internacionales.

Las autoridades iraníes sostienen que la medida responde a la falta de avances en el alto el fuego en Líbano y a la ausencia de beneficios económicos prometidos por Occidente.

Aunque Washington ha cuestionado el alcance del cierre, los datos del tráfico marítimo muestran una reducción significativa de la navegación comercial en la zona.

Las principales compañías navieras continúan evaluando los riesgos de operar en una región que permanece bajo una elevada tensión militar.

El programa nuclear queda en segundo plano

Las conversaciones celebradas en Suiza debían abrir una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, las sanciones internacionales y la liberación de activos financieros bloqueados.

Sin embargo, Teherán ha dejado claro que la cuestión nuclear no avanzará mientras continúen los combates en Líbano y no se materialicen algunos beneficios económicos.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que las negociaciones ya han permitido recuperar parte de los recursos financieros del país y se mostró favorable a alcanzar un acuerdo que impulse la economía iraní.

Por su parte, JD Vance reiteró que Washington espera avances tanto en la cuestión nuclear como en la reducción de la violencia regional.