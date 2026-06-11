Irán responde a las amenazas de Trump; advierte “atolladero sin fin”

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia a Estados Unidos tras las amenazas del mandatario Donald Trump de atacar la república islámica y tomar su petróleo.

Qalibaf escribió en la red social X que Washington se expone a un “atolladero sin fin” si toma decisiones “impulsivas”:

Las estrategias erróneas y las decisiones impulsivas lo van a cambiar todo para peor, harán estallar las infraestructuras energéticas y los mercados y crearán un atolladero sin fin en el que quedarán atrapados durante años”

Las declaraciones se producen en medio de la escalada de amenazas y ataques en torno al estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos. Trump ha insistido en que Estados Unidos está cerca de un acuerdo con Irán, pero al mismo tiempo ha advertido que ordenará ofensivas militares si no se concreta.

Trump anuncia ataque “muy duro”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el país golpeará “muy duro” a Irán este jueves en la noche y aseguró que próximamente se apoderará de sus principales terminales petroleras.

En su red Truth Social, el mandatario escribió:

Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han DESAPARECIDO!), MUY FUERTE ESTA NOCHE”

Trump añadió que en un futuro cercano Estados Unidos tomará la isla de Jark y otros puntos de infraestructura petrolera, con el objetivo de asumir el control total de los mercados de petróleo y gas iraníes, “muy parecido a lo que hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando magnífico tanto para Venezuela como para Estados Unidos”.

En una entrevista con Fox News, Trump matizó que “preferiría” no atacar infraestructura civil iraní, “porque una vez que haces eso, la gente sufre”. Sin embargo, reconoció que desde el inicio del conflicto se inclinaba por apoderarse de la isla de Jark, por donde sale la mayoría de las exportaciones de crudo iraní, aunque cuestionó si Estados Unidos “tiene el estómago” para una operación militar de esa magnitud.

Todo esto es una locura, realmente están vencidos, pero aún no lo saben”, aseguró Trump en referencia a la cúpula iraní.

Con información de AFP.