El líder independentista catalán Carles Puigdemont anunció que regresará a Barcelona el próximo 12 de diciembre, luego de que la justicia española lo amnistiara definitivamente por su participación en el intento de secesión de 2017, cuando encabezaba el gobierno regional de Cataluña.

Puigdemont, quien presidía esta región del noreste de España, abandonó el país y se trasladó a Bruselas días después de que el Parlamento regional realizara una fallida declaración de independencia en octubre de 2017. Con ello evitó ser detenido y encarcelado, como ocurrió con otros integrantes de su gobierno.

Desde entonces, el dirigente independentista únicamente volvió a España durante unas horas en 2024.

El lunes pasado, después de un prolongado proceso de recursos judiciales, el Tribunal Supremo español aplicó finalmente la ley de amnistía aprobada dos años antes y cerró la causa que se seguía contra Puigdemont por el intento de secesión.

Puigdemont anuncia fecha para volver a Barcelona

Durante una rueda de prensa en Bruselas, el dirigente confirmó que su regreso será el sábado 12 de diciembre al mediodía y que podrá reencontrarse con su familia en su domicilio.

Volveré al lugar donde la democracia catalana elige o revoca a sus presidentes, el Parlamento de Cataluña" en Barcelona, declaró.

"Lo haré el sábado 12 de diciembre al mediodía y ese día ya podré dormir en mi casa con mi familia", agregó.

El regreso de Puigdemont ocurrirá después de las elecciones legislativas del 29 de noviembre en España, en las que el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, se juega la posibilidad de mantenerse en el cargo.

La ley de amnistía y el proceso judicial

La ley de amnistía, cuestionada por la oposición de derechas, fue una de las condiciones que tuvo que aceptar Sánchez para conseguir una nueva investidura a finales de 2023. Para ello contó con el respaldo de los partidos independentistas catalanes, entre ellos el encabezado por Puigdemont.

Aunque el Parlamento aprobó la legislación hace dos años, el dirigente y otros líderes independentistas no habían podido acogerse a sus beneficios porque el Tribunal Supremo consideró que no era aplicable a quienes eran investigados por el delito de malversación.

Sin embargo, en julio pasado, la justicia europea validó la ley de amnistía y la describió como un instrumento destinado a "reducir las tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación".

Con información de AFP.